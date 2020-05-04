【新冠肺炎】政府全民派港產口罩，擬郵局派遞領取，最快本月派發

《經濟通通訊社４日專訊》新冠肺炎疫情持續，政府終敲定全民派發可重用口罩詳情。據本

地媒體報道，牽頭統籌的創科局擬簡化派發程序，將透過網上登記，並由郵局負責派遞，或選擇

到場領取。口罩目前已有最少７００萬個存貨，冀最快本月派發。

據《香港０１》報道，口罩由政府撥款成立的香港紡織及成衣研發中心（ＨＫＲＩＴＡ）負

責研發，該款港產口罩屬可水洗的兩層設計，每個可重用６０次。口罩內藏兩塊薄磁片，具備抗

菌及過濾粒子功能，亦採人體工學設計，配戴舒適。（ｂｉ）

