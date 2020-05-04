《經濟通通訊社４日專訊》新冠肺炎疫情持續，政府終敲定全民派發可重用口罩詳情。據本
地媒體報道，牽頭統籌的創科局擬簡化派發程序，將透過網上登記，並由郵局負責派遞，或選擇
到場領取。口罩目前已有最少７００萬個存貨，冀最快本月派發。
據《香港０１》報道，口罩由政府撥款成立的香港紡織及成衣研發中心（ＨＫＲＩＴＡ）負
責研發，該款港產口罩屬可水洗的兩層設計，每個可重用６０次。口罩內藏兩塊薄磁片，具備抗
菌及過濾粒子功能，亦採人體工學設計，配戴舒適。（ｂｉ）
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04/05/2020 16:20
【新冠肺炎】政府全民派港產口罩，擬郵局派遞領取，最快本月派發
《經濟通通訊社４日專訊》新冠肺炎疫情持續，政府終敲定全民派發可重用口罩詳情。據本
地媒體報道，牽頭統籌的創科局擬簡化派發程序，將透過網上登記，並由郵局負責派遞，或選擇
到場領取。口罩目前已有最少７００萬個存貨，冀最快本月派發。
據《香港０１》報道，口罩由政府撥款成立的香港紡織及成衣研發中心（ＨＫＲＩＴＡ）負
責研發，該款港產口罩屬可水洗的兩層設計，每個可重用６０次。口罩內藏兩塊薄磁片，具備抗
菌及過濾粒子功能，亦採人體工學設計，配戴舒適。（ｂｉ）
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