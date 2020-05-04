  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/05/2020 16:20

【新冠肺炎】政府全民派港產口罩，擬郵局派遞領取，最快本月派發

　　《經濟通通訊社４日專訊》新冠肺炎疫情持續，政府終敲定全民派發可重用口罩詳情。據本
地媒體報道，牽頭統籌的創科局擬簡化派發程序，將透過網上登記，並由郵局負責派遞，或選擇
到場領取。口罩目前已有最少７００萬個存貨，冀最快本月派發。
　　據《香港０１》報道，口罩由政府撥款成立的香港紡織及成衣研發中心（ＨＫＲＩＴＡ）負
責研發，該款港產口罩屬可水洗的兩層設計，每個可重用６０次。口罩內藏兩塊薄磁片，具備抗
菌及過濾粒子功能，亦採人體工學設計，配戴舒適。（ｂｉ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道04/05/2020
《Online有話兒》別人恐懼，股神今次不貪婪
生財有道04/05/2020
【新冠肺炎】本港首季GDP按年跌8.9% 有紀錄以來最大跌幅
生財有道04/05/2020
5月開局藍籌全跌　港股全日收23613瀉1029點　失廿天線
生財有道04/05/2020
【本港樓市】金管局：港息有下調空間　未見樓市有周期性轉變
生財有道04/05/2020
外匯基金首季投資虧損861億　4月轉賺逾300億
生財有道04/05/2020
《Make Money》延遲交稅有舊錢，可以點樣錢搵錢？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - WeSafe預售口罩

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金