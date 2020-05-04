《再戰明天》澳洲央行議息，美國公布４月服務業採購經理人指數

《經濟通通訊社４日專訊》明日（５日），澳洲央行議息，美國公布４月服務業採購經理人

指數。



＊芝加哥儲行總裁埃文斯接受媒體訪談＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明午４：４０ｐｍ，歐洲央行執委莫爾許參與一場小組討

論。５：００ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會主席恩瑞亞透過視訊會議在經濟委員會公聽會上發

表引言。

明晚１０：００ｐｍ，美國芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯通過電話會議接受媒體訪談。



＊美國公布４月ＩＳＭ非製造業綜合指數＊



明日，中日和南韓股市假期休市。

在數據方面，明午１２：３０ｐｍ，澳洲公布官方指標利率，料維持於０﹒２５％不變。

４：３０ｐｍ，香港公布３月零售銷售，年率跌幅料由４４％升上４７﹒９％。

５：００ｐｍ，歐元區公布３月生產者物價指數，月率跌幅料由０﹒６％擴大至１﹒４％；

年率跌幅料由１﹒３％擴大至２﹒７％。

８：３０ｐｍ，加拿大公布３月國際商品貿易，料貿赤由９﹒８億加元擴大至２５億加元。

美國３月貿赤料由３９９億美元擴大至４４２億美元。９：４５ｐｍ，美國公布４月服務業採購

經理人指數，料由３９﹒８下滑至２７。１０：００ｐｍ，美國公布４月ＩＳＭ非製造業綜合指

數，料由５２﹒５跌至３７﹒８。



＊澳博公布業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：先機企業集團（００１７６）、澳博控股（００８８０）

和南華資產控股（０８１５５）等。（ｈｏ）

