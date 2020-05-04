【虛擬保險】眾安人壽獲發虛擬保險牌照，擬短期內推出服務

《經濟通通訊社４日專訊》眾安國際公布，與香港富邦人壽的合資企業眾安人壽，獲保監局

透過快速通道授予全數碼化保險公司牌照。眾安人壽將以ＺＡ Ｉｎｓｕｒｅ為商業名稱，並將

於短期內正式推出服務，提供人壽及危疾等產品。

公司表示，ＺＡ Ｉｎｓｕｒｅ將延續眾安國際旗下品牌「ＺＡ」的理念，並將打破時間及

財富等因素對保險產品的掣肘，讓保險回歸用戶需求，協助用戶以最相宜的成本獲取最合適的保

障。ＺＡ Ｉｎｓｕｒｅ不設中介人及實體店舖，以涵蓋報價、核保和索償等服務的２４╱７網

上平台提供服務。

眾安國際總裁兼ＺＡ Ｉｎｓｕｒｅ行政總裁許煒表示，ＺＡ Ｉｎｓｕｒｅ是眾安國際繼

香港第一間虛擬銀行ＺＡ Ｂａｎｋ在本地市場開展的另一業務領域，並指留意到目前市場仍有

不少保險痛點有待解決，例如部分用戶因財富水平而未能受惠於保險產品，或用戶在尋求保障時

，希望獲取更個人化的產品。因此啟發了公司打造一個緊貼用戶需求的全數碼化保險平台。

首席精算師蔡國榮表示，ＺＡ自主研發的ｅＫＹＣ（電子化認識你的客戶）技術將全面應用

到其投保過程，大大縮短用戶獲取保障所需的時間，同時亦將採用多項安全、風險控制及反欺詐

技術，以確保用戶資訊安全。

保監局公布，今日向第四間虛擬保險公司發出快速通道授權。這間新的保險公司將主力發展

醫療、定期人壽及危疾保險產品，以年輕一代及被忽略的消費群為對象，並以集匯模式為基礎。

此外，其姊妹公司持有香港虛擬銀行牌照，兩者可以結盟，發揮重要優勢。

現時本港已發出四個虛擬保險牌照，其中兩個為壽險牌，包括眾安人壽及由曾俊華出任資深

顧問的保泰人壽，另外兩個為非壽險牌，包括主打寵物保險的ＯｎｅＤｅｇｒｅｅ及行政會議召

集人陳智思出任董事的安我保險。（ｓｋ）

