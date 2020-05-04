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04/05/2020 17:50

【企業盈警】開源控股料受新冠肺炎影響，中期虧損將大幅增加

　　《經濟通通訊社４日專訊》開源控股（０１２１５）公布，集團預期截至今年６月３０日止
６個月之虧損將大幅增加，主要由於自３月１７日起暫時關閉而導致酒店收益不足。
　　另外，由於法國將維持封城狀態至５月１１日，儘管封城政策屆時可能放寬，董事會預期各
國之旅客將延遲其業務及休閒旅遊計劃至少６個月。酒店之酒店管理人及資產管理人亦預期於本
月可能缺乏對酒店客房之需求，經審慎周詳考慮後，董事會已決定酒店最早重新開放時間將為６
月，惟須視當時情況而定。（ｃｗ）

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