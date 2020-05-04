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04/05/2020 12:56

《真知灼見－溫灼培》歐洲「共同債」成本周焦點

　　《真知灼見》歐央行於上周四（４月３０日）議息會並無如市場預期般擴大５０００億歐元
的量寬金額。解釋了為何議息會後歐元隨即作出反彈原因。本周三（６日）歐盟將會開第二輪視
像會議，討論推「共同債」的問題。回憶於首次會議（４月２３日），歐盟未能定出究竟發共同
債所籌集得來的資金後，是借予還是以補貼模式協助因疫情而受較大影響的成員國。這決定相當
重要，因如果只是借予，這樣國與國之間基本上仍是個體。惟有以補貼模式協助個別成員國，這
才是真正向歐盟的整合邁進一大步。只有歐盟邁向整合，歐盟才不容易瓦解。市場才對歐元這概
念具信心，歐元才能看高一線。提防如「共同債」本周能順利通過並是以補貼模式協助成員國，
歐元可考驗１﹒１１甚至１﹒１２美元水平。
　
　　上周美國總統特朗普揚言要就疫情對中國報復，加徵中國關稅。一波未完一波又起，市場的
即時反應是人民幣、澳紐等貨幣匯價隨即跌。按理，以現時美國經濟根本承受不起另一場與中國
的貿易紛爭。但假使美國經濟如到１１月大選時還無起色，為轉移選民視線爭取選票不能排除特
朗普會出此下策。
　
　　本周一（４日）起，意大利的工廠將會復工，而德國的學校、博物館及教堂亦會重開。回觀
本周美國公布的經濟數據，最值得留意主要有兩方面。本周二（５日），美國將率先公布３月貿
易赤字。面對全球經濟活動於該月放緩下，美國貿易將如何轉變相信市場也相當關注。市場估計
美國３月份貿赤將由２月的３９９億美元擴大至４４２億美元。本周另一市場數據焦點當然離不
開周五（８日）美國公布的就業報告。繼３月美國非農職位減少７０﹒１萬，市場估計美國４月
非農職位或大幅減少２１００萬。而４月份失業率則有機會攀升至１６％。相比下３月份失業率
為４﹒４％。議息會議方面，周二有澳央行議息會，周三有巴西央行議息會。澳央行的議息會料
維持所有貨幣政策不變機會大。相反，市場估計巴西央行很大機會將減息５０個基點，把官方息
率降至３﹒２５％水平。如屬實，提防會對巴西貨幣雷亞爾匯價帶來進一步壓力。
《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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