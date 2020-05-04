《真知灼見－溫灼培》歐洲「共同債」成本周焦點

《真知灼見》歐央行於上周四（４月３０日）議息會並無如市場預期般擴大５０００億歐元

的量寬金額。解釋了為何議息會後歐元隨即作出反彈原因。本周三（６日）歐盟將會開第二輪視

像會議，討論推「共同債」的問題。回憶於首次會議（４月２３日），歐盟未能定出究竟發共同

債所籌集得來的資金後，是借予還是以補貼模式協助因疫情而受較大影響的成員國。這決定相當

重要，因如果只是借予，這樣國與國之間基本上仍是個體。惟有以補貼模式協助個別成員國，這

才是真正向歐盟的整合邁進一大步。只有歐盟邁向整合，歐盟才不容易瓦解。市場才對歐元這概

念具信心，歐元才能看高一線。提防如「共同債」本周能順利通過並是以補貼模式協助成員國，

歐元可考驗１﹒１１甚至１﹒１２美元水平。



上周美國總統特朗普揚言要就疫情對中國報復，加徵中國關稅。一波未完一波又起，市場的

即時反應是人民幣、澳紐等貨幣匯價隨即跌。按理，以現時美國經濟根本承受不起另一場與中國

的貿易紛爭。但假使美國經濟如到１１月大選時還無起色，為轉移選民視線爭取選票不能排除特

朗普會出此下策。



本周一（４日）起，意大利的工廠將會復工，而德國的學校、博物館及教堂亦會重開。回觀

本周美國公布的經濟數據，最值得留意主要有兩方面。本周二（５日），美國將率先公布３月貿

易赤字。面對全球經濟活動於該月放緩下，美國貿易將如何轉變相信市場也相當關注。市場估計

美國３月份貿赤將由２月的３９９億美元擴大至４４２億美元。本周另一市場數據焦點當然離不

開周五（８日）美國公布的就業報告。繼３月美國非農職位減少７０﹒１萬，市場估計美國４月

非農職位或大幅減少２１００萬。而４月份失業率則有機會攀升至１６％。相比下３月份失業率

為４﹒４％。議息會議方面，周二有澳央行議息會，周三有巴西央行議息會。澳央行的議息會料

維持所有貨幣政策不變機會大。相反，市場估計巴西央行很大機會將減息５０個基點，把官方息

率降至３﹒２５％水平。如屬實，提防會對巴西貨幣雷亞爾匯價帶來進一步壓力。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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