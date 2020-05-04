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04/05/2020 11:22

【貿易再戰】傳美國考慮阻止退休基金投資中國股票

　　《經濟通通訊社４日專訊》據彭博社上周引述知情人士透露，美國正考慮阻止政府退休基金
投資構成國家安全風險的中國股票。
　　消息指，聯邦政府的養老儲蓄基金，即節儉儲蓄計劃（ＴＳＰ）準備轉移約５００億美元的
國際投資資金，以與ＭＳＣＩ所有國家世界指數的投資權重保持一致，負責監督該基金的聯邦養
老儲蓄投資委員會或於今年年中作最終決定，華府亦或會以行政命令方式採取行動。（ａｌ）

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