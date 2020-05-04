《每周華語－黃溢華》井底之蛙、坐井觀天、氣氛轉好、受制疫情

《每周華語》在剛過去的周末，畢菲特於股東大會表示，他對買入四間美國航空企業的股份

有「可理解的錯誤」。事實上，他已全數把航空股組合沽清，估值不少於４０億美元。他罕有地

認為自己看錯，亦指出自全球疫情以來：「飛行」已變得盡可能減少的日常行為。疫情未過，專

家們有不同的分析。但整體看，相信「密封」的運輸及旅行╱公幹╱航班等有可能傾向較易的疫

情傳播。短期看，航空股份的表現，仍在下跌浪之中。



金融市場在各國有序「復工、復產」之下，上周初見回穩。６月期油有反彈，但難言真正回

穩，相信仍有再下滑的壓力。面對全新的病毒╱疫情，「復工、復產」、全面回歸疫情之前的政

經格局根本不可能。人類近幾百年科研╱科技╱醫療大躍進，看似進入了「無所不知、無所不能

」的境界。但此一疫情，這一病毒，至少至今仍未見掌握，而它不停在「突變」之中。相對地看

，人類並未跳出「井」之外，仍在「井」底呢。正是「井底之蛙、坐井觀天」，或許我們失去了

方寸，失去了信心，但仍有能力控制目下的局面。金融市場的誇張波動，正好反映人心不穩的事

實。我們上天、下地、下深海、去太空的科研╱科技本領，不一定可防止疫情反彈，甚而疫情不

知不覺之間突然惡化。我們要有信心及樂觀；但亦要有多手準備，例如病毒一旦有「突變」，經

濟會面對更大的衝擊，此時各國如何應付？「教父」一片，男主角面對家族巨變，處變不驚，化

險為夷，使家族可真正落地生根。各大小戰役，指揮官面對逆境，也要為戰局打出一個「破口」

，盡全力反敗為勝。球賽即使剩下十分鐘，負三球仍有追和甚而超前的可能。但目下全球面對經

濟已有巨大實質的損失，及「停擺」之下換回來的對疫情的「勝局」或「緩和」形勢，付出的代

價甚為巨大，不只金錢，而是人命及我們面對，全新的地緣政經局勢！另方面，即使我們進一步

「停擺」、更小的活動，病毒依然在「突變」之中，不似「消失」，一旦再一次突襲我們，又若

更有「殺傷力」，此時採取「不」活動也「不」代表我們仍可維持目下的經濟╱貿易╱金融「全

球化」。



爭取了「平靜、緩和」期，或許有「神藥」面世，又或有疫苗及不見「突變」的新病毒出現

，那麼「全球化」格局有救，否則將有一定程度的改變。中國必全力啟動本土經濟，自己下更多

訂單，以補足失去的出口單子。１４億人的市場很大，三、五年不太長時間，可轉型使經濟「Ｖ

」型回升。對外的國策？亦要看歐美英日俄等國╱地區的互動、取態。「一帶一路」推動自然慢

下來，而世局不可能只由中美去決定，因為「地球村」、「全球化」已聚合了大中小國及各地區

的參與，即使美元可任印，但美國已不是１９５０╱１９８０年的卅年的美國，也需要與更多國

家合作，一國獨大？兩、三國獨大？今天已不可能了。



君不見世局由Ｇ３（美、日本╱西德）發展至Ｇ５、Ｇ７、Ｇ８甚而Ｇ２０正好反映美國明

白要爭取更多國的「支持」聲音。今時今日，因為美元已７０多年成為「地球村」的「血液」，

亦不見有其他貨幣可替代，因而美國仍是「一哥」。且有巨大武力軍備支援，美國力保「一哥」

地位，除非有甚為意外的事情發生，否則「地球村」仍以美元為主軸（不是黃金！）、而美元

「倒下」，全球財金市場也必倒下，美債息必狂升，引致「金融疫情」，此時「地球村」步入不

能挽救的地步。美元可任印：今天是解藥，全球任印，乃全球的「止痛藥」。經濟自「９．１１

」又再三扭曲，市場再三扭曲，貧富的差距更為誇張，中國幸好未真正的「流動賬」「開放」，

否則下一波的金融衝擊，必不易抵擋。



在全球步向「復工、復產」之下，人心╱氣氛轉好！市場向好，但骨子裏已受制疫情。而

「神藥」疫苗面世，也不一定即時全面有效，生產批量需時，因而下半年、未來一、兩年，全球

在巨大的不肯定性之下發展。「井底之蛙」往上跳，也有不跳留在井底！眾「蛙」跳出了井口，

但無見大海，因而仍是「無見大世面」。但即使見了大海，去了火星，又或外太空，「蛙」仍是

「蛙」！經濟活動使人類分配資源，但至今仍不見公平、公正。金融、資本市場仍運行，紙鈔也

好，金銀也好，息率也好，都是方便我們每天的生活及反映「未來」的「回報」、「效益」等等

。但更好的「全球化」模式也要「人」去運作，而疫情一天不消失，迫使市場往更不安穩的方向

走。



「井底」也好、「井外」也好，全球的經貿及消費格局都起了巨大的變化。企業面對全新的

成本及經營模式，使未來幾年的回報╱派息都出現大變化。由於疫情乃全球性且不可肯定未來一

、兩年可全控，因而企業轉往保守為主；且「供應╱生產」鏈將有更大的「斷裂」可能。簡言之

：「Ｕ」形反彈主導為主。《資深市場人士 黃溢華》



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