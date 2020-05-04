《經濟通通訊社４日專訊》據德媒ＤＴＳ通訊社報道，德國聯邦網絡管理局顧問委員會將於
今日召集德國電信、沃達豐、西班牙電信Ｔｅｌｅｆｏｎｉｃａ等德國境內最大的幾家通信運營
商舉行一次「移動峰會」，討論５Ｇ相關議題。
其中，德國最大電信運營商德國電信董事會成員兼德國公司總經理迪爾克（Ｄｉｒｋ
Ｗｏｓｓｎｅｒ）指出，如果想要實現今年年底前新建兩千座ＬＴＥ基站的目標，就需要華為的
參與。他強調，若排除華為，德國電信則無法快速解決５Ｇ信號覆蓋問題。（ｊｔ）
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04/05/2020 10:17
【華為動向】德國電信：若排除華為，則無法快速解決５Ｇ覆蓋問題
《經濟通通訊社４日專訊》據德媒ＤＴＳ通訊社報道，德國聯邦網絡管理局顧問委員會將於
今日召集德國電信、沃達豐、西班牙電信Ｔｅｌｅｆｏｎｉｃａ等德國境內最大的幾家通信運營
商舉行一次「移動峰會」，討論５Ｇ相關議題。
其中，德國最大電信運營商德國電信董事會成員兼德國公司總經理迪爾克（Ｄｉｒｋ
Ｗｏｓｓｎｅｒ）指出，如果想要實現今年年底前新建兩千座ＬＴＥ基站的目標，就需要華為的
參與。他強調，若排除華為，德國電信則無法快速解決５Ｇ信號覆蓋問題。（ｊｔ）
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