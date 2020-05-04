《股林淘金－林家亨》侵侵重啟貿易戰，港股短暫被退潮

《股林淘金》在香港長假期內，美股連跌兩天，主要是美國總統特朗普表示會對中國再提升

關稅，以報復中國可能對美國隱瞞疫情之揣測。美股道指上周五（１日）下跌６２２點，納指下

跌２８４點，分別是２﹒５％及３﹒２％。納指由３月２３日低位６６３１點反彈至４月２９日

高位之８９５７點，幅度足足有３５％，形態上亦已經完成了一個Ｖ型反彈，未來美股道指會朝

向保歷加通道中軸線２３５２０點之下。

預計港股會跟隨美股方向，現時恆指的保歷加通道中軸線在２３９８８點，估計今早會跌穿

此水平，之後再向下發展的空間便溫和了。假若有各類大市值股份跌近保歷加通道底線，可以吼

機會候低吸納。以下股份或有機會接近保歷加通道底線：如中國石化（００３８６）、友邦保險

（０１２９９）、長和（００００１）等等，投資者可於留意。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊本人持有中國石化股份。



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