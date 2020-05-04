【中概噩夢】跟誰學再遭香櫞狙擊：四成為假學生，關聯公司助做數

《經濟通通訊社４日專訊》瑞幸咖啡自曝財務造假，促成了中國證監會和美國證券交易委員

會（ＳＥＣ）合作，美國日後或有機會審計中概股的財報，這令一眾沽空機構感到十分雀躍。最

新一隻高危中概股是在線教育機構「跟誰學」，公司今年２月起被Ｇｒｉｚｚｌｙ發報告沽空後

，香櫞研究４月起接力狙擊，近日更向ＳＥＣ及美國上市公司會計監督委員會（ＰＣＡＯＢ）發

表舉報信，火藥味極濃。

盡管跟誰學ＣＥＯ陳向東否認指控內容受消息影響，跟誰學上周五（１日）在美股價仍大跌

５﹒９％。

香櫞研究４月中發表沽空報告，直指跟誰學通過重複計算課程的方式，虛報高達七成的收入

，上周四（４月３０日）則發表第二份攻擊力更強勁的報告，甚至把報告寄送到中美兩地證監機

構作為舉報材料。香櫞表示，在第一份報告發表後，跟誰學的前員工、競爭對手及普通投資者都

踴躍向他們提供證據，證明跟誰學的財務造假行為。

香櫞新報告最有力的證據，是來自一個「刷單」公司的員工，他指出跟誰學管理層和其公司

簽了合同，公司人員會在跟誰學平台註冊假帳戶，通過偽造買課上課數據來刷流量，頂尖老師會

把假學生的佣金退還，該員工直指跟誰學有四成學生都是刷出來的。香櫞表示已把電話錄音交予

兩地證監機構。

香櫞報告又揭露，跟誰學的關聯公司在內地發布的多項招聘信息，工作地址均是跟誰學的辦

公室，香櫞質疑跟誰學將成本從帳面上轉移到關聯公司，及為跟誰學刷單。



＊陳向東：以「呵呵」回應，出來混遲早要還＊



跟誰學ＣＥＯ陳向東對報告內容作回應，稱香櫞訪問的人士是在作偽證，指控內容屬捏造，

而報告中提到的一些關連公司，他壓根都不知道。陳向東又表示，香櫞代表了背後的巨大利益，

公司會以「呵呵」來回應，更放狠話稱「出來混遲早是要還的」。

跟誰學聲明則表示，報告僅提供了一份無據可查的錄音文字，沒有提供任何真實有效的證據

，試圖混淆視聽；又強調跟誰學與所有關聯方的交易已完整披露於年報中。（ｅｙ）

