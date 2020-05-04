【ＦＯＣＵＳ】中美交惡開局「五窮」，北京突圍利硬核科技

【ＦＯＣＵＳ】４月上演大反攻的港股，甫進入「五窮月」即遭當頭棒喝，周一（４日）早

市大瀉３﹒８％。究其原因，首推侵侵再發癲威脅向中國加徵「１萬億美元」新關稅；亦包括了

多國要求就新冠病毒源頭調查或損失索償遭遇北京強硬回擊下，帶來的衝突爆發點激增及中西方

敵對情緒螺旋式上升風險。



＊侵侵：「終極懲罰」將徵收關稅＊



總確診逼１２０萬的花旗國，肺疫感染及死亡曲線周末稍見緩和，惟從遍布「無罩」人群的

亞特蘭大，到人頭湧湧的加州海灘，都似是二次爆發的節奏。眼見過去６周新增失業大軍滾動至

逾３０００萬，及將於周五（８日）公布的４月失業率恐飆至１６％，近日頻打甩鍋牌的侵侵對

華強硬突升級。

繼上周四（４月３０日）稱，若確認中國隱瞞疫情，或加徵１萬億美元關稅以示懲罰，旋即

震散美股三大指數和離岸人幣後；他周日（３日）再指，中國正犯下可怕的錯誤，就疫情徵收關

稅將是「終極懲罰」，而若中國未能實現２０００億美元購買承諾，美國將終止第一階段貿易協

議。

加上幕僚蓬佩奧、庫德洛爭相就侵侵言論推波助瀾，４月剛錄得較３月低點

（２１１３９）勁彈１７％的港股，甫進入「五窮月」即遭當頭棒喝，半日大瀉３﹒８％。



＊「中國標準２０３５」蓄勢待發＊



重燃關稅戰「索償」、研撤中國「主權豁免（ｓｏｖｅｒｅｉｇｎ ｉｍｍｕｎｉｔｙ）」

、加大對華高科技技術封鎖……侵侵預告的對華惡搞選項蓄勢待發，時間表或隨中國對美採購進

度而明朗化。

此外，從澳洲總理莫里森到歐盟主席馮德萊恩等皆提及調查新冠病毒來源，以及多個「一帶

一路」項目參與國據報向中國提出貸款債務減免申請，而北京未對「索償論」展示絲毫讓步，市

場未來勢面對更多衝突爆發點，以中西方敵對情緒螺旋式上升風險。

重磅智庫布魯金斯學會（Ｂｒｏｏｋｉｎｇｓ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ）「全球化的中國

－－評估中國日益增長的影響力」項目，就發表最新研究報告指，中美競爭可能持續幾代人，其

中關鍵是地緣經濟，而經濟競爭的關鍵是技術和創新，而中國技術的飛速發展在當代地緣政治競

爭中起著主導作用。

此結論與中國國家標準化管理委員會低調推進「中國標準２０３５」計劃不謀而合，消息指

，擬於年內推出下一代的全球標準，將涵蓋人工智能、物聯網、雲計算等被視為定義未來

１０年的技術領域。

鑒於全球交惡山雨欲來和中國技術突圍決心，五窮月預警風高浪急市況，把握硬核科技的超

級龍頭股，應是險境求存的不二之選。

