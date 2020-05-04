《融天納地－溫天納》強刺激政策會否再現？

《融天納地》兩會日期已經敲定，投資者關注「強刺激」政策有沒有機會出現？首先，大家

需要觀察內地財政政策的趨勢，估計財政赤字率將提升至３﹒５％左右，專項債規模可能不低於

３﹒５萬億元（人民幣．下同），抗疫特別國債可能不低於１萬億元。內地貨幣政策延續寬鬆節

奏，適時下調存款基準利率。內地財政政策的基調仍是靈活有效，但應不會採用強刺激的舊方式

，但流動性會保持合理充裕。



觀察內地４月經濟整體表現，呈現溫和上升的趨勢。儘管出口的回落值得關注，但在內需明

顯回升的帶動下，主要經濟指標如工業增加值、固定資產投資、社會零售等均繼續上升，預計工

業增加值同比較大機會轉正，表現較佳的行業包括食品製造、農業副食品加工、電子設備製造、

黑色金屬、有色金屬、通用設備、專用設備等。固定資產投資在基建與地產投資正增長的帶動下

，預計上月增長跌幅將收窄。社會零售在網購繼續上升，汽車銷售好轉等因素的帶動下，４月份

增長跌幅同樣有望收窄，不過，較弱的傳統消費依然制約社會零售上升的幅度。



在內需修復，外需承壓的大環境下，內地疫情緩和與逆周期政策力度加大促成４月份消費與

投資進一步改善，但海外疫情令到出口跌幅或進一步擴大。在物價領域，庫存高企導致油價、鋼

價繼續下跌，４月份ＰＰＩ同比跌幅或擴大。觀察內地生豬供應，數據好轉，加上氣溫回升拉動

蔬菜供應增加，估計ＣＰＩ同比或將回落。



４月份主要宏觀數據將在２０２０年５月１０日前後陸續發布，數據基礎將對月底召開的兩

會提供較為明確的政策方向。



５月份內地將迎來地方債發行的高峰，穩增長預期有望進一步強化。此外，估計環球疫情或

將持續緩和，部分國家或地區將陸續放鬆封鎖或管制措施，改善市場風險偏好。



內地疫情控制住後復工、復產有秩序地推進，但受海外經濟的復甦速度及潛在貿易戰的威脅

，市場對內地經濟中長期前景預期不一，估計經濟運行波動性仍存。疫情對經濟的影響主要在中

短期，但疫情所產生的政治考慮對經濟產生擾動影響，中長線波動程度將加大，對短期供求亦有

潛在不明朗的影響。目前，內地疫情已得到控制，對衝性宏調政策亦已出台，經濟在政策效應的

影響下，回升方向正面。不過，政策效應始終存在滯後，加上潛在報復性的貿易威脅，經濟短期

運行壓力亦不會在一夕間消散，市場震盪難免。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



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