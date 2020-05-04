《匯市一周－徐惠芳》新冠肺炎對全球經濟影響浮現，外幣整固

《匯市一周》展望本周，市場關注美國公布的非農就業報告，多個國家將公布４月份貿易數

據；澳洲聯儲和英倫銀行將召開議息會議，多位美聯儲官員也將發表講話。周一（４日）關注數

據：德國及歐元區４月製造業採購經理人指數終值、美國３月工廠訂單月率等。



上周聯儲局議息會議，維持利率不變。聯儲局聲明中強調，受到疫情影響，美國經濟復甦時

間漫長，料年內保持超低息環境。美國第一季國內生產總值，收縮４﹒８％，收縮程度接近０８

年次按危機爆發時。美國申請失業救濟金人數持續三周下降，但申請失業救濟金人數仍超過預期

。市場對美國４月ＡＤＰ就業人數及非農就業數據不樂觀。



美國４月份製造業生產創紀錄下降後，市場的避險情緒升溫。達拉斯聯儲主席卡普蘭表示，

第二季度美國經濟可能會折合年率萎縮３０％，失業率可能會達到２０％，到年底時失業率仍在

８％至１０％左右。美匯指數下挫至９９﹒３０水平左右，趨勢往下，上方阻力９９﹒７５、

１００﹒２０。



市場料，全球原油產量將大幅下降，預計美國產量將會下降直到２０２０年才能恢復，短期

內通脹可能持續下降，需要到２０２１年下半年或２０２２年才能消化過剩的石油庫存，利率將

在更長時間內保持在低位。商品貨幣受壓，由於未來不確定的貿易與經濟環境，但加元短線受惠

於油價反彈。



新冠肺炎疫情對全球經濟的影響開始浮現，分析指，澳洲各地方政府採取了果斷的政策行動

，耗資約５００億澳元，以緩衝疫情大流行所造成的經濟影響，但刺激行動加上經濟活動收縮，

將導致各州的淨債務上升。澳儲行本周議息，市場預期利率將維持不變。澳元在０﹒６３９０水

平爭持，上方阻力０﹒６４５５、下方支持０﹒６３２５。

《國泰君安外匯有限公司分析員 徐惠芳》



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