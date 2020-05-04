《金石為開－黃威》美聯儲預期悲觀，黃金震盪格局不變

《金石為開》上周美國公布的企業財報好壞參半，整體上未給市場帶來太多樂觀信息。由於

數據負面，美聯儲主席鮑威爾對經濟前景看法頗為悲觀，認為經濟復甦過程將非常曲折。同時特

朗普打出反華牌，中美關係再現緊張信號。美股衝高回落，全周幾乎持平。不過歐美準備重啟經

濟活動還是令風險情緒有所上升，導致黃金由高位反覆回落，至１７００關口附近徘徊，全周累

計下跌１﹒６％。



目前各國股市都已經由年內低位錄得了不俗反彈，美股累計升幅一度超過３０％。以美國為

代表，政府的財政政策配合央行史無前例的寬鬆措施，為市場注入了空前的流動性，推動風險資

產從短時間內的過度拋售中急速反彈。同時新冠肺炎疫情的發展達到高峰，目前疫情最為嚴重的

美國，每日新增確診人數大致維持在近３萬人的水平。歐洲及美國方面都已經開始準備重啟經濟

，令風險情緒有所回暖。



不過近期市場分歧正在逐漸加大。數據方面，美國一季度ＧＤＰ年化季環比萎縮４﹒８％，

遜於市場預期的萎縮３﹒８％；４月ＩＳＭ製造業指數錄得４１﹒５，略高於市場預期３７﹒５

。然而上周美聯儲議息會議後，美聯儲主席鮑威爾的講話偏悲觀。他認為經濟復甦過程會比Ｗ型

更加曲折，美國經濟將可能在一年或更長時間內經歷起起伏伏。在充沛的流動性下，股市的反應

較為強烈，但債券收益率仍在低位徘徊，反映長期低迷的市場預期。



鮑威爾還表示美聯儲現階段除了觀望之外，不會有更多行動，這將在中長期支撐黃金。但短

期來看，主要經濟體嘗試重啟經濟勢必會對金價構成壓力。日線來看，金價的動能已經由升轉跌

，好在ＲＳＩ仍維持在５０上方，沽壓暫時不大，形成高位震盪格局。保歷加通道中軌已經升近

１７００美元，通道開口正在收縮，這種局勢可能會延續一至兩周，投資者暫時以區間操作為宜

。



本周將公布的德國３月工廠訂單、工業生產和歐元區３月零售數據預計表現慘淡，英央行也

不會有進一步行動，重點關注美國４月非農報告和ＩＳＭ非製造業指數。

《六福金融分析師 黃威》



【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商

，買入賣出好輕鬆！



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

