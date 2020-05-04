【企業盈警】九龍倉（００００４）料中期錄虧損

《經濟通通訊社４日專訊》九龍倉（００００４）公布，初步估計截至６月３０日止中期可
能錄得虧損，而去年同期則錄得盈利２４﹒５億元。
該集團指，轉盈為虧主因２０１９冠狀病毒病在該期間嚴重影響其投資物業和發展物業，包
括可能導致其投資物業和發展物業錄得未變現重估或減值虧損。儘管存在有關情況，該集團的整
體財政、業務及營運狀況維持穩健。
該集團預期於８月公布業績。（ｗｈ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|生財有道04/05/2020
智能科技配合優質服務 為客戶緊握市場機遇
|生財有道29/04/2020
【月結－谷底反彈】港股4月升1040點 5月關注兩會及油價
|中國故事29/04/2020
《京城近觀》最美書店鐘書閣「疫市」開張
|生財有道29/04/2020
【疫市投資】債券入場費高嚇窒散戶？市場搶內房債吼回報好
|生財有道29/04/2020
【疫市投資】疫市收息 買股不如買債券？
|生財有道29/04/2020
《開市Good Morning》麥穎儀：比亞迪貼價年期長輪可吼
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰