【企業盈警】九龍倉（００００４）料中期錄虧損

《經濟通通訊社４日專訊》九龍倉（００００４）公布，初步估計截至６月３０日止中期可

能錄得虧損，而去年同期則錄得盈利２４﹒５億元。

該集團指，轉盈為虧主因２０１９冠狀病毒病在該期間嚴重影響其投資物業和發展物業，包

括可能導致其投資物業和發展物業錄得未變現重估或減值虧損。儘管存在有關情況，該集團的整

體財政、業務及營運狀況維持穩健。

該集團預期於８月公布業績。（ｗｈ）

