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04/05/2020 07:57

【企業盈警】九龍倉（００００４）料中期錄虧損

　　《經濟通通訊社４日專訊》九龍倉（００００４）公布，初步估計截至６月３０日止中期可
能錄得虧損，而去年同期則錄得盈利２４﹒５億元。
　　該集團指，轉盈為虧主因２０１９冠狀病毒病在該期間嚴重影響其投資物業和發展物業，包
括可能導致其投資物業和發展物業錄得未變現重估或減值虧損。儘管存在有關情況，該集團的整
體財政、業務及營運狀況維持穩健。
　　該集團預期於８月公布業績。（ｗｈ）

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