《日入而息》外匯基金首季蝕８６１億，本港首季ＧＤＰ跌８﹒９％

《今天重點》﹡外匯基金首季投資虧損８６１億元；金管局表示外匯基金４月份已轉賺

３００億至４００億元；本港經濟面臨嚴峻挑戰，銀行體系有能力應對疫情

衝擊；本港整體貸款溫和增長，料今年信貸成本有上升壓力；金管局料港息

有空間再下調，未見樓市有周期性轉變

﹡本港首季預估ＧＤＰ同比跌８﹒９％，環比跌５﹒３％；政府表示首季經濟

歷來最差，短期前景極不明朗；陳茂波稱港經濟陷深入衰退，第二季ＧＤＰ

恐仍不樂觀；外圍經濟環境同樣充滿挑戰，影響本港表現



《即日市況》﹡５月開局藍籌全跌，港股全日收２３６１３瀉１０２９點，失廿天線



《美元匯價》﹡歐元接近１﹒０９可小注吸納；歐元最新報１﹒０９２８╱３１，日圓最新

報１０６﹒８５╱８７



《公司業績》﹡山水水泥（００６９１）季度虧損增至３﹒８億元人民幣，收益跌近２９％

﹡錦江資本（０２００６）三間附屬首季淨利潤均削逾四成

﹡微眾銀行去年多賺六成，覆蓋逾２億個人客戶

﹡拉夏服飾（０６１１６）首季盈轉虧損３﹒４２億元人民幣

﹡昊海生物（０６８２６）首季盈轉虧損２４８６萬元人民幣

﹡交大慧谷（０８２０５）季度虧損增至９７０﹒５萬元人民幣

﹡嘉年華國際（００９９６）去年虧損收窄至２９﹒４億元，不派息



《公司資訊》﹡Ｐａｕｌ Ｋｅｎｔ獲委任為中銀航空租賃（０２５８８）首席商務官

﹡Ｔｏｐ Ｓｔａｎｄａｒｄ（０８５１０）與內地食品供應鏈公司戰略合作

﹡ＴＶＢ（００５１１）許濤出任主席，李寶安頂替黎瑞剛升任副主席

﹡ＷＡＣ（０８６１９）簽可變權益實體安排，收購電商新零售網絡平台

﹡中奧到家（０１５３８）擬出售園林景觀設計公司餘下六成股權，作價

７３０萬元人民幣

﹡平保（０２３１８）Ａ股回購計劃完成，一年斥６０億回購７０００萬股

﹡民生教育（０１５６９）附屬重慶民升向世界銀行集團成員借入７﹒５億元

人民幣

﹡先鋒醫藥（０１３４５）以２５９萬歐元出售防護口罩

﹡成實外教育（０１５６５）股權高度集中問題已解決

﹡江山控股（００２９５）遭入稟承擔擔保協議責任

﹡利駿（０８３６０）收購室內設計公司，涉資４４８萬元溢價配股支付

﹡利寶閣（０１８６９）增設放題，冀吸引年輕客

﹡沛然環保（０８３２０）終止配股籌集營運資金

﹡國銀金融租賃（０１６０６）訂造８艘散貨船，涉資１﹒５６６億美元

﹡創業（０２２２１）尋求法律意見了解附屬股份遭質押轉讓是否合法

﹡富智康（０２０３８）附屬向人工智能車用自動駕駛軟件公司注資５億新台

幣

﹡超人智能（０８１７６）機器人產品附屬５６７９萬元人民幣債務資本化

﹡聖馬丁國際（００４８２）台灣存託憑證將終止上市

﹡綠色動力環保（０１３３０）擬購萊州海康環保８７﹒５％股權

﹡閱文（００７７２）爆「奴隸合同」爭議：集團有權擅改作品，作者終生拿

不回版權

﹡醫思醫療（０２１３８）向冠君產業信託（０２７７８）配股，抵銷

３３９０萬元朗豪坊辦公樓租金

﹡中播控股（００４７１）設三個發展目標，加快衛星及５Ｇ商業服務落地

﹡宏利香港更新多項額外保障及理賠措施，延長保障期及增加現金保障

﹡富士康表示目前大陸各廠區運作正常，並無大規模裁員及休假

﹡珠江船務（００５６０）收購新世界第一渡輪服務６０％股份，涉２﹒３３

億元

﹡景瑞控股（０１８６２）４月份合約簽約銷售額按年跌３１﹒９％

﹡港鐵（０００６６）手機應用程式推新功能，第三季增加強版「行程指南」

﹡亞盛醫藥（０６８５５）用於治療慢性髓性白血病藥物獲美國資格認定

﹡華昱高速（０１８２３）將於本周三零時恢復收費

﹡石藥集團（０１０９３）附屬公司治療肝病藥物獲批

﹡高山企業（００６１６）４月份無出售中駿股份，仍持有６３１﹒３萬股股

份

﹡天合化工（０１６１９）受疫情影響，生產營運尚未恢復



《國企紅籌》﹡天業節水（００８４０）棄購農資鐵路專用貨站線

﹡重慶鋼鐵（０１０５３）擬設合夥企業收購重鋼集團

﹡馬鋼（００３２３）獲政府補助１﹒２３億元人民幣

﹡招商局（００１４４）主要股東向四家附屬貸款３０億元人民幣



《神州民企》﹡協同通信（０１６１３）就買賣防護型口罩訂立合約

﹡海王英特龍（０８３２９）附屬獲注入肺癌酪氨酸激酶抑制劑研究技術

﹡樂遊科技（０１０８９）今早開市前停牌

﹡優源控股（０２２６８）將繼續暫停買賣

﹡大成生化科技（００８０９）附屬違反貸款協議，或觸發交叉違約



《中國要聞》﹡４月財新中國製造業ＰＭＩ降至４９﹒４，遜於預期

﹡４月內地鋼鐵ＰＭＩ續回升，供大於求短期或難緩解

﹡內地４月汽車經銷商庫存預警指數按年下降６﹒９％

﹡首季全國規上文化及相關產業營收同比降１３﹒９％

﹡首季全國電子商務發展迅速，農村電商突破１﹒３億家

﹡電力需求回升，４月上半月全國發電量同比增１﹒２％

﹡中移動夥華為實現５Ｇ覆蓋珠峰頂，同步開通光纖網絡

﹡張旅集團董事長被市委平調至閒職，數日後墮崖身亡

﹡Ａ股虧損王破繭重生，鹽湖股份首季虧轉盈近８億元人民幣

﹡人行表示首季人幣房地產貸款餘額增速回落至１３﹒９％；外資３月減持Ａ

股逾２０００億元，減債券２００億

﹡外匯局表示３月國際收支口徑服務貿易逆差１４５億美元

﹡民生銀行表示預期負價時將暫停帳戶能源業務，即時平倉

﹡商銀信支付收第三方支付史上最大罰單，罰沒逾１億

﹡中證監明確科創型紅籌企業境內上市路徑

﹡全國股轉公司發布分層調整指南，細化層級調整流程

﹡全國政協召開雙周座談會，聚焦推進工業互聯網建設

﹡新三板精選層監管指引徵意見，減持或要預先披露

﹡境內基礎設施領域公募ＲＥＩＴｓ試點，聚焦重點區域

﹡證券業協會表示１７券商首季自營收入大幅下滑逾５０％

﹡跟誰學再遭香櫞狙擊：四成為假學生，關聯公司助做數

﹡上海將舉行「五五購物節」，企業消費券額度超２００億

﹡德國電信表示若排除華為，則無法快速解決５Ｇ覆蓋問題

﹡特朗普表示關稅是終極懲罰，中國拒購美國貨將終止協議

﹡商務部表示反對美方濫用出口管制、妨礙正常貿易活動

﹡安信信託全年虧損４０億，將被實施退市風險警示

﹡特斯拉首季同比扭虧，降中國市場Ｍｏｄｅｌ ３售價以享利好新政



《寶島快訊》﹡台股收跌２﹒４７％，報１０７２０﹒４８點



《其他消息》﹡金管局表示外匯基金４月份已轉賺３００億至４００億元；外匯基金首季投

資虧損８６１億元；本港經濟面臨嚴峻挑戰，銀行體系有能力應對疫情衝擊

；本港整體貸款溫和增長，料今年信貸成本有上升壓力；金管局料港息有空

間再下調，未見樓市有周期性轉變；金管局調查指３１％受訪者認為較難取

得貸款，較前季增加

﹡法律意見認為郭榮鏗採用的方法和主持選舉職能不相符

﹡梁君彥引法律意見：內會主席李慧琼有權處理重要事務；李慧琼周五將召開

會議跟進內會選主席的外間法律意見

﹡電視廣播歡迎警方執法，稱互聯網不是無法之境

﹡傳房委會擬將零售及工廈減租幅度擴大至７５％

﹡中聯辦譴責西方政客干預香港事務，稱極端分子是「失業潮」罪魁

﹡余偉文稱目前難預料外匯基金全年表現，需視乎疫情及經濟復甦速度；負資

產部分來自按保計劃，未來走勢需視乎樓巿發展；無一刀切要求銀行停派息

，僅提醒需考慮經濟及自身資本

﹡香港總商會任命梁兆基為總裁

﹡報道指鄧炳強無視曾租住單位僭建，警方稱與事實不符

﹡證監會入稟控勤＋緣創辦人梁鳳儀及黃宜弘挪用７０００多萬元公款

﹡郭榮鏗稱無清楚理據顯示內會要全面採納外間法律意見

﹡本港首季預估ＧＤＰ同比跌８﹒９％，環比跌５﹒３％；首季私人消費開支

按年實質跌一成，服務輸出挫近四成

﹡政府表示首季經濟歷來最差，短期前景極不明朗

﹡金發局表示本年度預算開支３４３０萬元，正招聘新任行政總監

﹡機管局中止研究東涌東機場島穿梭鐵路

﹡澳門４月賭收按年急挫９７％，破紀錄跌幅

﹡十大屋苑周末成交創七年新高，疫情緩和購買力釋放

﹡經絡表示４月樓花按揭急跌七成，中銀穩佔半年樓花榜首

﹡保監局向第四間虛擬保險公司發出快速通道授權

﹡眾安人壽獲發虛擬保險牌照，擬短期內推出服務

﹡匯豐維持最優惠利率５厘不變；匯豐保險收購其在華合資壽險公司餘下

５０％股份

﹡瑞銀調查指逾五成亞洲投資者展望未來半年股票市場現「牛市」

﹡防疫抗疫基金已向清潔及保安員發放約６０００萬元津貼

﹡陳茂波稱港經濟陷深入衰退，第二季ＧＤＰ恐仍不樂觀；外圍經濟環境同樣

充滿挑戰，影響本港表現

﹡中原料啟德２Ａ區商業地估值７２億，樓面呎價六千二



《新冠肺炎》﹡本港新增１宗輸入個案確診，連續１５日沒本地個案

﹡政府全民派港產口罩，擬郵局派遞領取，最快本月派發；政府即日起處理內

地港企人員強制檢疫豁免申請

﹡湖北將應急響應降為二級，全國各省均解除一級響應

﹡澳門今日起分階段復課，官員指今早情況順利

﹡周五起莫斯科赴京航班乘客須出示５天內核酸陰性報告

﹡美國情報部門表示新冠病毒源自中國，但並非人為製造

﹡安倍晉三稱日本全國緊急狀態將延長至本月底

﹡俄羅斯總理確診，確診病例上周創單日增長

﹡吉利德向日本申請批准使用瑞德西韋作治療

﹡人民日報表示追責索賠鬧劇是文明之恥

﹡五礦資源逐步恢復ＬａｓＢａｍｂａｓ到港口精礦運輸

﹡何栢良稱限聚令放寬至８人是合適做法

﹡受疫情衝擊，中國３月旅行逆差規模創紀錄新低

﹡屈臣氏５月中推自家品牌口罩，每月產能將擴至千萬個

﹡恆安口罩業務擬恆常化，日產能２００萬個逾半外銷

﹡中總建議港府探討在粵港澳三地實施統一檢疫標準

﹡袁國勇稱現時不應放寬邊境措施，但可重新檢視限聚令

﹡聶德權稱公務員今起回復正常上班，運作大致暢順

﹡創興銀行三間分行明日起恢復服務

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