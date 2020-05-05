《日出而作》美股反覆高收，油價續漲，金上揚

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２３７４９﹒７６ 升 ２６﹒０７點╱０﹒１１％

標普５００ ２８４２﹒７４ 升 １２﹒０３點╱０﹒４３％

納斯達克 ８７１０﹒７２ 升１０５﹒７７點╱１﹒２３％

倫敦富時１００ ５７５３﹒７８ 跌 ９﹒２８點╱０﹒１６％

法蘭克福ＤＡＸ １０４６６﹒８０ 跌３９４﹒８４點╱３﹒６４％

巴黎ＣＡＣ４０ ４３７８﹒２３ 跌１９３﹒９５點╱４﹒２４％



﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０６﹒６９，歐元兌美元１﹒０９０４



《最新資訊》﹡加拿大航空首季盈轉虧蝕１０﹒５億加元

﹡泰森食品上季盈利跌逾一成四，遠遜預期

﹡美國３月耐用品訂單向下修正至跌１４﹒７％

﹡英國與美國今日正式啟動貿易協議談判

﹡歐元區４月製造業ＰＭＩ終值僅３３﹒４，續創新低

﹡景順發表旅遊業將難以迅速復原，失業率料於短期內惡化

﹡１０港銀鬥減元定存息，天星特選客３個月５厘明截止

﹡受科技股帶動，美股結束兩連跌，反覆靠穩收市微升

﹡市場擔心中美再起衝突，避險需求大增，美元走高

﹡彭順國際（０６１６３）料中期盈利跌多於７０％

﹡領展料年度首錄淨虧損，物業估值或跌逾１２％

﹡德昌電機（００１７９）料全年度虧損，商譽減值８億美元

﹡美國財政部計劃次季舉債近３萬億美元，續創紀錄

﹡曹貴子３人否認串謀詐騙，控方指獲利逾５７００萬元

﹡世界衛生組織：蓬佩奧有關新冠肺炎起源言論只是推測

﹡努欽：特朗普正評估懲罰中國選項

﹡英國要求中國回應有關新冠肺炎起源的問題

﹡３條口罩生產線退出政府資助計劃

﹡中國政府代表出席應對新冠肺炎疫情國際認捐大會

﹡太興（０６８１１）擬申補貼薪金計劃，升級轉型拓展

﹡世衛稱未有證據病毒來自武漢，《新華社》續批美抹黑

﹡全國昨僅新增確診１宗，無症狀感染者１５人

﹡英大學研疫苗進入臨床階段，外媒：疑成俄伊黑客目標

﹡納瓦羅表示特朗普快將下達行政命令，購美國製醫療用品

﹡港府料今宣布高中復課，戲院美容院有望重開

﹡傲迪瑪汽車星洲阻斷措施延長，干擾經營不利財務

﹡Ａ股休市明日復市，港股通及陸股通今日齊關閉

﹡中星控股（０００５５）終止供股，尋其他集資方法

﹡中國環保科技（００６４６）建議發換股債臨時禁制令解除

﹡作家「霸權合同」爭議，閱文（００７７２）已改不合理條款

﹡星宇控股（０２３４６）主席１６﹒６％股權被強制出售

﹡美臻（０１８２５）一主要客戶母公司申破產保護令，影響或不利

﹡新威（０００５８）前任核數師收到匿名函件指稱公司六筆貸款虛假

﹡遠大醫藥擬與ＣＤＨ斥１﹒５億美元進一步收購肝癌放射治療公司



《神州民企》﹡中國恆大（０３３３３）相隔近兩年入市回購，１億元買８１０萬股

﹡樂遊科技（０１０８９）控股股東或售股予世紀華通，申請今早復牌

﹡建業地產（００８３２）４月物業銷售額同比增近２７％

﹡金山軟件（０３８８８）擬拆金山雲美上市，籌最多４０億元



《中國要聞》﹡金融委提出高度重視國際商品市場波動帶來金融產品風險

