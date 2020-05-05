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即市新聞

05/05/2020 07:50

《華爾街內望》受科技股帶動，美股結束兩連跌，反覆靠穩收市微升

　　《經濟通通訊社５日專訊》大型科網股上漲以及油價走高，蓋過中美緊張局勢再起的擔憂，
美股周一（４日）結束兩連跌，反覆靠穩收市微升。
　　道指收高２６點或０﹒１１％，報２３７４９點。標指收高１２點或０﹒４２％，報
２８４２點。納指收高１０５點或１﹒２３％，報８７１０點。
　　紐約州州長庫莫公布分階段重啟商業活動的計劃，另外加利福尼亞州州長表示，該州的零售
企業最快可能於本周開始復工。
　　中美緊張局勢升級給市場帶來另一個憂慮，美國國務卿蓬佩奧周日（３日）表示有大量證據
表明新冠肺炎源自中國實驗室。不過中國《環球時報》發表社評指要求公開證據，並展示予美國
國民。
　　最新數據顯示，美國３月工廠訂單銳減，降幅創紀錄，而且可能進一步減少，因疫情造成的
干擾，導致供應鏈中斷並抑制出口。
　　個股方面，達美航空、美國航空、西南航空、美聯航跌５％至８％不等，早前巴菲特表示已
拋售所有持有的美國航空股。
　　巴菲特旗下巴郡收跌２﹒６％，公司季度凈虧損為創紀錄高達近５００億美元。泰森食品　
重挫７﹒８％，其季度收益及營收遜預期，疫情將繼續導致美國部分肉類工廠停工。
　　指標十年期公債收益率持平，報０﹒６４％。（ａｌ）

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