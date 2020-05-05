《華爾街內望》受科技股帶動，美股結束兩連跌，反覆靠穩收市微升

《經濟通通訊社５日專訊》大型科網股上漲以及油價走高，蓋過中美緊張局勢再起的擔憂，

美股周一（４日）結束兩連跌，反覆靠穩收市微升。

道指收高２６點或０﹒１１％，報２３７４９點。標指收高１２點或０﹒４２％，報

２８４２點。納指收高１０５點或１﹒２３％，報８７１０點。

紐約州州長庫莫公布分階段重啟商業活動的計劃，另外加利福尼亞州州長表示，該州的零售

企業最快可能於本周開始復工。

中美緊張局勢升級給市場帶來另一個憂慮，美國國務卿蓬佩奧周日（３日）表示有大量證據

表明新冠肺炎源自中國實驗室。不過中國《環球時報》發表社評指要求公開證據，並展示予美國

國民。

最新數據顯示，美國３月工廠訂單銳減，降幅創紀錄，而且可能進一步減少，因疫情造成的

干擾，導致供應鏈中斷並抑制出口。

個股方面，達美航空、美國航空、西南航空、美聯航跌５％至８％不等，早前巴菲特表示已

拋售所有持有的美國航空股。

巴菲特旗下巴郡收跌２﹒６％，公司季度凈虧損為創紀錄高達近５００億美元。泰森食品

重挫７﹒８％，其季度收益及營收遜預期，疫情將繼續導致美國部分肉類工廠停工。

指標十年期公債收益率持平，報０﹒６４％。（ａｌ）

