《出旗制勝－麥穎儀》第一季業績期部署，留意騰訊購２２０９５

《出旗制勝》五一長假期回來的第一個交易日，市場憂慮中美關係或再生變數，加上新冠肺

炎對環球經濟負面影響持續發酵，恆指結束自三月中以來的反彈，恆指周一（４日）裂口低開

７４８點，之後跌幅進一步擴大至１０２９點，失守２０天線及５０天線水平，收市報

２３６１３點，跌幅逾４％，缺乏北水承托，大市成交金額仍能重返千億之上。

無論市況好壞，大市波幅攀升令成交金額高企，港交所（００３８８）或可受惠其中，而港

交所將於本周四（７日）揭曉首季度業績，市場有不少大行看好港交所首季度業績，而港交所今

年以來的股價表現在恆指成分股中排名前５位，顯著跑贏大市走勢。周一大市急跌，港交所跌幅

亦只有２﹒２２％，雖要失守２５０元關口位，股價仍算堅挺，如看好港交所業績有驚喜又對其

後市走勢看好的投資者，或可留意港交所購２２５２６，行使價２６０元，實際槓桿９﹒１倍，

引伸波幅２７％，換股比率１００兌１，２０２０年９月２９日到期。

當然，市場上亦有另一種看法，認為港交所業績向來公開透明，首季業績對於股價的影響因

素或已基本反映在股價表現當中，而港交所近日重返２５０元高位附近整固多時亦未見突破，市

場或有可能等好消息出貨，如對港交所後市看淡的投資者，短線或可留意港交所沽２３６２１，

行使價２３３﹒６８元，實際槓桿５﹒６倍，引伸波幅３０﹒１％，換股比率１００兌１，

２０２０年１１月２７日到期。

講到強勢股，又講到業績期部署，自然又要講到科網股龍頭騰訊（００７００）。皆因市好

市壞，騰訊表現依然穩居恆指成分股前２位，股價表現仍要顯著優於恆指表現。周一隨著大市回

落，騰訊股價亦急跌４﹒１％，險守４００元大關。有報道指，騰訊剛與俄羅斯和中東地區推出

熱門手機遊戲《王者榮耀》，有望加大海外市場的收入增長。騰訊首季業績據報將於下周三

（１３日）公布，投資者如繼續看好騰訊股價，或可趁其回落的機會留意騰訊購２２０９５，行

使價４４０﹒６８元，實際槓桿１１﹒９倍，引伸波幅３０﹒２％，換股比率１００兌１，

２０２０年０７月３０日到期。

當然，騰訊升到４２０元關口位置承壓回落，周一雖能險守４００元大關，１０天線卻未能

保住，股價一日即要回到２０天線附近，若保力加通道中軌（２０天線）約３９８元位置失守的

話，沽壓或有可能進一步擴大，加上騰訊周一依然位居恆指沽空金額榜首，沽空比率１７﹒８％

，沽空金額高達１７﹒９億元，如持有騰訊股票欲對沖其股價隨大市下行風險的投資者或對騰訊

後市看淡的投資者，或可留意騰訊沽２２８３４，行使價３７９﹒８元，實際槓桿１０﹒７倍，

引伸波幅３４﹒２％，換股比率１００兌１，２０２０年０６月２９日到期。

《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



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應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

