《運籌帷幄－梁業豪》中長線應暫時擱置增持現貨

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，

局勢則分別屬於偏淡和顯著向淡。昨天（４日）港股的下跌動力明顯地較預期為強，令短期升浪

已經完結的機會變得很大。一般而言，調整浪可被細分為低一級的ａ－ｂ－ｃ三個浪。如今ａ浪

的已見跌幅已具殺傷力，投資者實在不容低估後市反覆向淡的可能性。雖謂這只屬於升浪中的正

常調整，即使ａ浪與ｃ浪等長，若ｂ浪反彈不夠高，整個調整浪的低位可能會顯著低於暫見低位

。

鑑於港股局勢急速轉淡，中長線投資者應暫時擱置增持現貨的念頭。短線投機方面，只宜即

市小注候低伺機反擊，見利即收，多走兩轉，因主力應為候高造淡。須特別提醒大家，由於昨天

港股對上周五（１日）晚美股的跌勢作出了過大的反應。若今早（５日）美指期貨跌勢喘定，甚

至有力反彈，港股應可跟隨，收復部分失地。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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