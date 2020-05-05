《選股情報－石鏡泉》巴菲特只沽股不買股

《選股情報》４月２８日本欄文：「巴菲特也不敵新冠肺炎」。文中指出，巴菲特持

１２８０億美元現金，候低吸，甚麼水平是低位？巴菲特又會吸納甚麼？文中也提出，等５月，

等業績公布。



日前，公布了：



１﹒現金增至１３７０億美元，即是沒有吸納。



２﹒首季蝕了４９７億美元，是巴郡有史以來最大的季虧損！



３﹒巴郡在首季也不是沒有買股，是買了１８億美元的股票，其中１７億美元回購巴郡股票

。



巴菲特的老搭檔芒格，周前跟華爾街記者講：「巴郡要坐待危機過」。

（Ｂｅｒｋｓｈｉｒｅ ｗｏｕｌｄ ｂｅ ｓｉｔｔｉｎｇ ｔｈｉｓ ｃｒｉｓｉｓ

ｏｕｔ）」所以巴郡的現金又增加了。



巴郡買貨不積極，但沽貨卻狠，巴郡將所有的航空股全沽清。在今年初，巴郡是有買進航空

股，圖撈底，但巴菲特現認為當時買航空股是錯的，巴菲特的嚴守止蝕，敢告天下自己決定錯，

是成「股神」的條件之一。



巴菲特不單沽了航空股，更有啟示性的，是他停止了對不少已持有的銀行進行回購，就連對

巴郡的股票，也不積極回購。有觀察如下：



巴菲特感到跌了３５％的美股，仍有可能未跌完！



＊美銀美林：開城之日股市停升＊



有這感覺的，還有美銀美林，在４月２８日本欄文就報道過：



美銀美林則有另個看法，他們認為開城之日，是股升終止時。



他們的擔心是這樣的：



由於封城，所以美儲局和白宮及Ｇ７等央行大放水，其量之大，達史無前例的６４萬億。



水放了，就是保住了今時的股市水平，但債就加了無限大。到開城了，美儲局還放水？如不

放水，市跌不？



美銀美林認為今時美儲局是揸了一手爛攤子的頁岩油、零售業的爛債，是終再破產，本利無

歸的。美林美銀的股票投資策略師Ｈａｒｔｎｅｔｔ謂市場今時的投資共識是：



（１）美儲局買乜，你就買乜（博美儲局要救他所買，就即是安全？）；



（２）凡可抗通縮之股；



（３）持有科技、醫療股；



（４）勿近市場窮佬區（歐洲、新興市場、能源、金融）。



歐美日已有開城的時間表，大家如信Ｈａｒｔｎｅｔｔ之估，則按這時間表，美股在５月初

應開始又見頂，並逐步回落。到５月底，會回落多少？就見真章了。



Ｈａｒｔｎｅｔｔ沒有講的是，這兩個月來自股市逃出來的資金是泊了在市場貨幣基金，估

計有４﹒７萬億美元之多，如這些資金認為股市再跌唔落，就會有錢跑回來去買股。支持這個冒

險買股之舉的會是：公司破產者不多、失業人減少、其他經濟數據轉好。若然這樣，美股仍可保

持在現水平，以至再升。但屆時美儲局又會否急於沽貨，還是又持爛貨十年？一於等到十年爛銅

變黃金，只有這樣美市才可望不再跌。



昨日是５月初，港股跌了，昨晚美股又如何？待看。但巴菲特擁資不買，美林美銀

Ｈａｒｔｎｅｔｔ的分析，也值得參考。



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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