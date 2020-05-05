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05/05/2020 09:06

【企業盈警】高奧士（０８０４２）料首季盈轉虧損１７０萬元

　　《經濟通通訊社５日專訊》高奧士國際（０８０４２）公布，集團預期截至２０２０年３月
３１日止三個月之淨虧損預期約１７０萬元，而上年同期的淨溢利則約２０萬元。
　　淨虧損主要歸因於新型冠狀病毒（ＣＯＶＩＤ－１９）疫情之爆發，導致客戶在惡劣的市場
條件和整個疲弱的招聘環境下的招聘進度和招聘計劃要延遲和取消。因此，集團期內營業收入下
跌約１２％。
　　該公司將於下周二（１２日）公布業績。（ｆｚ）

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