【企業盈警】高奧士（０８０４２）料首季盈轉虧損１７０萬元

《經濟通通訊社５日專訊》高奧士國際（０８０４２）公布，集團預期截至２０２０年３月

３１日止三個月之淨虧損預期約１７０萬元，而上年同期的淨溢利則約２０萬元。

淨虧損主要歸因於新型冠狀病毒（ＣＯＶＩＤ－１９）疫情之爆發，導致客戶在惡劣的市場

條件和整個疲弱的招聘環境下的招聘進度和招聘計劃要延遲和取消。因此，集團期內營業收入下

跌約１２％。

該公司將於下周二（１２日）公布業績。（ｆｚ）

