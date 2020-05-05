【企業盈警】ＷＴ（８４２２）料九個月盈轉虧４３０萬至４８０萬

《經濟通通訊社５日專訊》ＷＴ集團（０８４２２）公布，預期截至２０２０年３月３１日

止九個月錄得除稅後淨虧損介乎約４３０萬元至約４８０萬元，而２０１９年同期則為除稅後淨

溢利約５４０萬元。

盈轉虧之主要原因是集團所承接項目的毛利率下跌，建築項目數目減少，及因就２０２０年

四月完成的項目有所延誤而可能出現的違約賠償金作出撥備約４１０萬元。

該公司下周四（１４日）公布業績。（ｆｚ）

