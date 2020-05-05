【新冠肺炎】納瓦羅：特朗普快將下達行政命令，購美國製醫療用品

《經濟通通訊社５日專訊》美國總統特朗普的貿易事務顧問納瓦羅周一（４日）接受霍士新
聞訪問時表示，特朗普快將下達行政命令，要求聯邦機構購買美國製造的醫療產品，減少對中國
的依賴。
納瓦羅沒有透露行政命令的細節，但可能將擴展購買至醫療產品及藥品。他強調需要採取進
一步措施，包括放寬管制使藥企更容易在美國運營。
不過近幾個月來中美緊張局勢疫情大流行而加劇，令特朗普和納瓦羅等對華鷹派人士更進一
步推動讓製造業從海外遷回美國。（ａｌ）
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