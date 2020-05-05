《台股攻略－馮偉明》美股造好，台股今日升５４點收市

《台股攻略》美股昨晚（４日）主要指數全面造好，帶動台股今日（５日）走勢向上，加權

指數升５４點，收１０７７４點，成交金額為新台幣１７７９億元。

主要電子權值股方面，大立光表現強勢，股價重上新台幣３９００元之上，收新台幣

３９６０元，升新台幣８５元。台積電ＡＤＲ昨晚造好，帶動股價今日企穩，收新台幣

２９５﹒５０元，微升新台幣０﹒５元。鴻海今日因被外資證券行拋售，表現則稍為弱勢，收新

台幣７４﹒１０元，微跌新台幣０﹒４０元。被動元件股國巨稅後盈利新台幣２３﹒５億元，刺

激股價大升新台幣１５﹒５０元，收新台幣４０７元，帶動其他被動元件股股價普遍上揚。風電

概念股方面，上緯投控、世紀鋼、潤泰材、大亞、樺晟及台船升至漲停。全球疫情反覆不定，防

疫概念股依然是市場焦點，國光、康那香、毛寶、熱映、中化生、寶齡富錦、高端疫苗、台康生

及恆大皆收紅盤。

台股反彈至１０８００點附近，短線仍有望挑戰１１０００點阻力，不過面對中美關係再度

緊張，加上美元轉強，投資者不宜過分樂觀。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商

，買入賣出好輕鬆！



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

