《台股攻略－馮偉明》美股造好，台股今日升５４點收市

《台股攻略》美股昨晚（４日）主要指數全面造好，帶動台股今日（５日）走勢向上，加權
指數升５４點，收１０７７４點，成交金額為新台幣１７７９億元。
主要電子權值股方面，大立光表現強勢，股價重上新台幣３９００元之上，收新台幣
３９６０元，升新台幣８５元。台積電ＡＤＲ昨晚造好，帶動股價今日企穩，收新台幣
２９５﹒５０元，微升新台幣０﹒５元。鴻海今日因被外資證券行拋售，表現則稍為弱勢，收新
台幣７４﹒１０元，微跌新台幣０﹒４０元。被動元件股國巨稅後盈利新台幣２３﹒５億元，刺
激股價大升新台幣１５﹒５０元，收新台幣４０７元，帶動其他被動元件股股價普遍上揚。風電
概念股方面，上緯投控、世紀鋼、潤泰材、大亞、樺晟及台船升至漲停。全球疫情反覆不定，防
疫概念股依然是市場焦點，國光、康那香、毛寶、熱映、中化生、寶齡富錦、高端疫苗、台康生
及恆大皆收紅盤。
台股反彈至１０８００點附近，短線仍有望挑戰１１０００點阻力，不過面對中美關係再度
緊張，加上美元轉強，投資者不宜過分樂觀。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》
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