【企業盈警】中生科技服務料首季虧損擴大至２４００萬元

《經濟通通訊社５日專訊》中生科技服務（０８０３７）公布，公司截至２０２０年３月３
１日之首季度業績，公司預料將會錄得不少２４００萬元的虧損淨，而去年同期則錄得虧損淨額
約為１４９５﹒８萬元。
公司解釋，２０２０年第一季度期間虧損淨額增加主要歸因於新型冠狀病毒爆發，導致醫學
實驗室檢測及健康檢查服務分部之收入有所減少；及提供腫瘤免疫細胞治療服務分部之無形資產
攤銷以及研究和開發成本增加，導致行政開支增加約８８７﹒８萬港元。（ｕｌ）
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