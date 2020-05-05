  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/05/2020 15:35

《窩輪豪情－梁業豪》ｂ浪反彈

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為非必需性消費
業、必需性消費業與工業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現
為龍光地產（０３３８０）、美團點評（０３６９０）與創科實業（００６６９），可用作買入
相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股
票，則宜首選阿里巴巴（０９９８８）、友邦保險（０１２９９）與恆隆地產（００１０１）。
　　依現時標普５００指數期貨報２８４２﹒７４推算，恆指現時的合理水平為２３８５８，與
實際水平２３８６１相若。這個計算方法，今早（５日）開市前筆者於「梁業豪港股影音分析」
中曾作講解。不過，昨天（４日）港股的表現顯著落後於美股，暫時未見港股好友有意急起直追
，大幅收復失地。本欄暫時只會將今天的升勢視作短期調整浪的ａ－ｂ－ｃ三個浪中的ｂ浪反彈
。於圖表形勢再度轉好前，筆者未敢奢望短期新升浪已經迅速重臨。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商
，買入賣出好輕鬆！
　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ
　
ｅｔｎｅｔ　ＭＱ強化版Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ　　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
香港政情05/05/2020
【新冠肺炎】政府放寬部分防疫措施及全民派口罩　一文睇晒懶人包
香港政情05/05/2020
【新冠肺炎】薛永恒：周三早上7時起　可網上登記可重用口罩
香港政情05/05/2020
【新冠肺炎】林鄭：6月底向全民派一次性口罩　另派發可重用口罩
香港政情05/05/2020
【新冠肺炎】分階段復課　中三至中五於本月27日復課
生財有道05/05/2020
教育股齊翻生　中匯新校區如期推進
剖析天下05/05/2020
期油見負值　誰是最大輸家？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - 叮叮生活百貨發售口罩

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金