《窩輪豪情－梁業豪》ｂ浪反彈

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為非必需性消費

業、必需性消費業與工業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現

為龍光地產（０３３８０）、美團點評（０３６９０）與創科實業（００６６９），可用作買入

相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股

票，則宜首選阿里巴巴（０９９８８）、友邦保險（０１２９９）與恆隆地產（００１０１）。

依現時標普５００指數期貨報２８４２﹒７４推算，恆指現時的合理水平為２３８５８，與

實際水平２３８６１相若。這個計算方法，今早（５日）開市前筆者於「梁業豪港股影音分析」

中曾作講解。不過，昨天（４日）港股的表現顯著落後於美股，暫時未見港股好友有意急起直追

，大幅收復失地。本欄暫時只會將今天的升勢視作短期調整浪的ａ－ｂ－ｃ三個浪中的ｂ浪反彈

。於圖表形勢再度轉好前，筆者未敢奢望短期新升浪已經迅速重臨。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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