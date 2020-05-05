《談國論企－黎偉成》製造業出口新單４月份大收縮

《談國論企》中國製造業採購經理指數ＰＭＩ於２０２０年４月環比由上月之升轉跌，乃受

困於出口新訂單大幅度收縮，相信此情在美國以以歐亞等環球經濟均處下行甚至有衰退威脅劣況

底下短中期的壓力不輕。由是中國政府在嚴控和斷阻新冠狀肺疫ＣＯＶＩＤ－１９復工復產的同

時，積極有效地推動以供給側改革為主的內需，及支持科技創新，該可使國民經濟重新回恢穩中

有的發展佳勢，任重而道遠也。



＊內需續支持生產繼續擴張及有競爭力＊



來自由或國家統計局的最新資料，中國製造業經理採購指數於２０２０年４月份所達

５０﹒８（見表），環比即使大幅回落１﹒２個百分點，唯是連同上一個月環比大升１﹒３個百

分點，使３及４月份的淨數仍然能夠略升０﹒１個百分點，和相對於２０１９年４月份的

５０﹒１高０﹒７個百分點，屬可以接受的變異。

需要留意者，當然是（一）出口新訂單分類指數於２０２０年４月份僅達３３﹒５，環比大

幅回落１２﹒９個百分點，而３月份也只是上升１﹒９個百分點至４７﹒１的臨界點以下劣況，

便可見中國製造業所生產的商品外銷面對相當嚴峻的壓力，特別是（Ｉ）中國商品輸美的情況會

不斷萎縮：（ｉ）基本的因素是美國經濟近期出現的下行態勢，被聯邦儲備局主席鮑威爾形容為

「大蕭條以來最嚴重」，並相信即使第三季情況有所緩和也並不意味經濟「戰役」結束，故中國

對美的出口價出現自然下滑。

最重要的是（ｉｉ）特朗普因抗疫不力在美國大選面對異常嚴峻的負面壓力，由是發狂地對

中國「發難」，尤其是在完全缺乏任何醫學、科學理據底下先是硬指「中國病毒Ｃｈｉｎｅｓｅ

Ｖｉｒｕｓ」，而現指會就此對中國輸美商品再加徵關稅以「制裁」，加關稅可以治疫嗎？瘋者

作出瘋了的做法。連白宮也指示美醫研機構要「研究」，同樣瘋了。

此為中國今後對美貿易所會碰到的問題，會更為無法評斷和評估之因。

和（ＩＩ）歐洲主要國家的疫情稍緩，問題仍然相當嚴峻，因德國有可能再度加強防疫限制

措施，不可掉以輕心也。此亦使中國對歐盟雙邊貿易當然難寄厚望也。

但（二）製造業在手訂單分類指數於２０２０年４月份達４３﹒６，環比跌２﹒７個百分點

，連同３月份增２﹒８個百分點計所得的兩個月之數實際淨增０﹒１個百分點，重要的是此數距

臨界線５０仍屬不太遠，可解讀為內需仍然相對不弱。

此見可印證於進口訂單即使環比大跌５﹒５個分點，卻仍處４３﹒９水平。

由是（三）ＰＭＩ的生產分類指數於２０２０年４月份環比回落０﹒４個百分點，但所處

５３﹒７仍為擴張，連同上月所增３﹒２個百分點仍然能夠淨增２﹒８個百分點，亦較２０１９

年同期的５２﹒１高１﹒８個百分點，可見內需對製造業甚至整體經濟都有十分重要的支持。



＊製造企業對前景仍然審慎乃正常現象＊



尤其是（四）生產成本和銷售價格仍然有一定的競爭力，因（１）主要原材料購進價格分類

指數期內的４２﹒５，環比回落３個百分點，和（２）出廠價格分類指數４２﹒２，則跌１﹒６

個百分點，且遠距５０的收縮水平，有助於製造業促銷產品。

但（五）製造業的生產經營活動預期指數，於２０２０年４月份處５４，環比回落０﹒４３

個百分點，即使連同上月所增０﹒６個百分點仍淨增０﹒２個百分點，相對於２０１９年同期的

５６﹒５尚低２﹒５個百分點，反映出製造業企業對業務前景仍然相對審慎，仍正常和可以接受

現象。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）



指數 月環比（個分點）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

４月╱２０２０ ５０﹒８ －１﹒２

３月╱２０２０ ５２﹒０ ＋１６﹒３

２月╱２０２０ ３５﹒７ －１４﹒３

１月╱２０２０ ５０﹒０ －０﹒２

１２月╱２０１９ ５２﹒２ 持平

１１月╱２０１９ ５２﹒２ ＋０﹒９

１０月╱２０１９ ４９﹒３ －０﹒５

９月╱２０１９ ４９﹒８ ＋０﹒３

８月╱２０１９ ４９﹒５ －０﹒２

７月╱２０１９ ４９﹒３ ＋０﹒３

６月╱２０１９ ４９﹒４ 持平

５月╱２０１９ ４９﹒４ －０﹒７

４月╱２０１９ ５０﹒１ －０﹒４

３月╱２０１９ ５０﹒５ ＋１﹒３

２月╱２０１９ ４９﹒２ －０﹒３

１２月╱２０１７ ５１﹒６ －０﹒２

１２月╱２０１６ ５１﹒４ －０﹒２

１２月╱２０１５ ４９﹒７ ＋０﹒１

１２月╱２０１４ ５０﹒１ －０﹒２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

資料來源：中國物流與採購聯合會（ＣＥＬＰ）及國家統計局服務業調查中心

資料整理：黎偉成



【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商

，買入賣出好輕鬆！



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

