《午市前瞻》受負面因素困擾傾向短期獲利，港股２３６００有支持

《經濟通通訊社５日專訊》美國財長努欽透露，總統特朗普正與情報機構研究有關中國與新

冠肺炎的數據，中美關係前景未明，惟昨日急挫逾千點的港股跟隨隔晚美股微升。恆指高開

１４１點報２３７５５，之後升幅曾收窄至８４點見半日低位２３８７２點。大行高盛及大摩均

表示，有證據顯示全球經濟正從疫情及各種限制中見底復甦，加上離岸人民幣回升，特首林鄭月

娥更稱目前是時候放寬社交距離措施，將會盡快公布。港股反覆向上，最高見２３８７２點升

２５９點。憧憬各國重啟經濟及內地刺激政策出台，出口股及汽車股明顯反彈，惟內險股偏軟限

制大市升幅。

港股臨近中午收市前回吐部分升幅，半日收報２３７４２，升１２８點或升０﹒５４％，主

板成交３７９﹒５０億元。國企指數報９６３９，升４０點或升０﹒４２％。

Ａ股假期休市。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒６５％，報３８﹒８５元；港交所（００３８８）

揚０﹒８１％，報２４８﹒４元；友邦（０１２９９）續軟０﹒１５％，報６７﹒８元；中移動

（００９４１）升０﹒５％，報６０﹒４元；建行（００９３９）無升跌，報６﹒０６元。



＊出口股反彈，創科漲近半成最佳藍籌＊



高盛及大摩均指出，經濟已經從低谷反彈，支持出口股反彈。創科實業（００６６９）升

４﹒７４％，報５９﹒７元，為半日最大升幅藍籌股；耐世特（０１３１６）升３﹒０２％，報

４﹒０９元；敏華（０１９９９）漲１﹒９２％，報４﹒２５元；申洲國際（０２３１３）走高

２﹒８２％，報８９﹒３元；德昌電機（００１７９）預告全年盈轉虧，挫３﹒９３％，報

１２﹒２２元。

受惠油組本月開始大幅度減產，及各國陸續解封帶動原油需求，紐油重上２０美元每桶。

「三桶油」造好，中海油（００８８３）升２﹒２１％，報８﹒３４元；中石化（００３８６）

升０﹒２８％，報３﹒６元；中石油（００８５７）反彈１﹒１８％，報２﹒５８元；ＦＧＸ原

油（０３０９７）升５﹒３９％，報１﹒７６元；Ｆ三星原油期（０３１７５）急升７﹒７８％

，報１﹒９４元。

人民幣回升，對昨日重挫的內房帶來些許支持。其中，恆大（０３３３３）相隔兩年再度入

市回購股份，涉資約１﹒０６億元回購８１０萬股，急漲４﹒２６％，報１３﹒７元；華潤置地

（０１１０９）升１﹒６７％，報３０﹒４５元；融創中國（０１９１８）揚１﹒７３％，報

３２﹒４元；中海外（００６８８）跌１﹒１２％，報２６﹒６元，為半日表現最差藍籌股；

ＳＯＨＯ中國（００４１０）反彈１３﹒８２％，報３﹒１３元。



＊澳門擬推刺激旅遊業措施，濠賭股造好＊



澳門將分階段採取措施促進旅遊業復甦和發展，濠賭股受惠上升。銀娛（０００２７）升

１﹒４４％，報４９﹒４元；金沙（０１９２８）走高０﹒８２％，報３０﹒６５元；永利澳門

（０１１２８）升２﹒１６％，報１３﹒２４元；美高梅中國（０２２８２）揚２﹒５５％，報

９﹒２６元。

內地４月汽車經銷商庫存預警指數按月回落４﹒２個百分點至５６﹒８％，顯示汽車市場有

機會進一步回暖，汽車股普遍走高。吉利汽車（００１７５）走高３﹒８１％，報１１﹒９８元

；廣汽（０２２３８）飆３﹒８６％，報６﹒７２元；華晨中國（０１１１４）升２﹒０１％，

報７﹒０９元；東風集團（００４８９）升１﹒０２％，報４﹒９７元；長城汽車

（０２３３３）軟０﹒９８％，報５﹒０７元。

手遊股個別發展，騰訊（００７００）獲野村重申「買入」，目標價由４４０元升至５００

元，反彈１﹒０５％，報４０４﹒２元。樂遊科技（０１０８９）控股股東獲提新收購要約，復

牌漲３﹒９％，報２﹒４元；而創夢天地（０１１１９）挫２﹒８１％，報４﹒４９元。樂遊在

上述排他期不會與創夢天地進行可能要約的進一步磋商。

金山軟件（０３８８８）分拆金山雲於美國上市，集資最高約４０億元，揚０﹒７７％，報

２６﹒２元。中手游（００３０２）漲３﹒６３％，報２﹒５７元。



＊文錦輝：港交所技術走勢佳２４０元可入＊



本日港股曾反彈逾２００點，惟之後升幅收窄。艾德證券期貨投資策略總監文錦輝向《經濟

通通訊社》表示，昨（４日）港股瀉逾千點，幅度之大吸引資金「撈底」，然後今早獲利回吐，

故港股上午升幅放軟。他認為此情況正常，因為美國總統「出口術」威脅將向中國徵收關稅後，

令中美關係蒙上陰影；加上美國最近公布的經濟數據亦非常差，本周五（８日）亦將公布４月非

農就業數據備，市場預期將大減２１００萬個職位。由於種種不明朗因素，投資者普遍自然傾向

短期獲利套現。他估計恆指本周於２３６００點至２４４００點上落。若短期未能守住

２３２００點，相信會有更深度調整。

另外個股方面，文錦輝指，投資者可留意港交所，因為該股除了受惠大型中概股第二上市外

，目前其技術走勢亦較佳。由於騰訊目前已企穩在４００元上水平，若資金要推升恆指，料港交

所將受惠。他建議２４０元水平買入，目標價２７０元，跌穿２３０元止蝕。（ｋｓ、ｙｋ）

