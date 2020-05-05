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即市新聞

05/05/2020 17:08

《美元走勢－羅明立》留意美匯１０天及２０天線所在９９﹒８０

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０６﹒７９　　　１０６﹒５１　　　１０６﹒７６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒０９２６　　　１﹒０８７３　　　１﹒０８７４
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２４８４　　　１﹒２４３５　　　１﹒２４４８
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９６８２　　　０﹒９６４６　　　０﹒９６７８
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５５７　　　７﹒７５２０　　　７﹒７５３５
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國財政部表示，為了應對新冠肺炎的衝擊，第二季將會發行高達３萬億美元
國債，發債規模打破歷來單季最高紀錄，相當於上個財政年度的兩倍以上規模，預料第三季發債
規模亦達６７７０億美元。分析相信美聯儲會持續購買美債，壓低債息來幫助刺激經濟。另一方
面，中美磨擦隨新冠疫情有增無減，為市場帶來不明朗因素，增加市場的避險需求。美匯指數繼
續反彈上９９﹒５０，留意１０天及２０天線所在的９９﹒８０。
　　歐元區５月投資者信心指數回升至負４１﹒８，但低於市場預期的負３３﹒５。同期，反映
現況指數則下跌至負７３，創下四個月以來低位，反映目前經濟現況低迷。另外，歐元區４月製
造業ＰＭＩ終值報３３﹒４，略低於預期及上次的３３﹒６，再創數據有統計以來的最低。歐元
的表現與美元此消彼長，跌至１﹒０９以下，逐步接近１０天及２０天線，匯市仍然缺乏方向，
不妨小注做多。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０７﹒５０　　　１０５﹒８０　　　１０８﹒２０
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒０９１０　　　１﹒１０６０　　　１﹒０８５０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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