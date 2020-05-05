《美元走勢－羅明立》留意美匯１０天及２０天線所在９９﹒８０

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０６﹒７９ １０６﹒５１ １０６﹒７６

歐元╱美元 １﹒０９２６ １﹒０８７３ １﹒０８７４

英鎊╱美元 １﹒２４８４ １﹒２４３５ １﹒２４４８

美元╱瑞郎 ０﹒９６８２ ０﹒９６４６ ０﹒９６７８

美元╱港元 ７﹒７５５７ ７﹒７５２０ ７﹒７５３５

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《美元走勢》美國財政部表示，為了應對新冠肺炎的衝擊，第二季將會發行高達３萬億美元

國債，發債規模打破歷來單季最高紀錄，相當於上個財政年度的兩倍以上規模，預料第三季發債

規模亦達６７７０億美元。分析相信美聯儲會持續購買美債，壓低債息來幫助刺激經濟。另一方

面，中美磨擦隨新冠疫情有增無減，為市場帶來不明朗因素，增加市場的避險需求。美匯指數繼

續反彈上９９﹒５０，留意１０天及２０天線所在的９９﹒８０。

歐元區５月投資者信心指數回升至負４１﹒８，但低於市場預期的負３３﹒５。同期，反映

現況指數則下跌至負７３，創下四個月以來低位，反映目前經濟現況低迷。另外，歐元區４月製

造業ＰＭＩ終值報３３﹒４，略低於預期及上次的３３﹒６，再創數據有統計以來的最低。歐元

的表現與美元此消彼長，跌至１﹒０９以下，逐步接近１０天及２０天線，匯市仍然缺乏方向，

不妨小注做多。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 買入日圓 １０７﹒５０ １０５﹒８０ １０８﹒２０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒０９１０ １﹒１０６０ １﹒０８５０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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