【新冠肺炎】英大學研疫苗進入臨床階段，外媒：疑成俄伊黑客目標

為應對全球大流行的新冠肺炎，全球各地科研機構正全力展開研究，尋求治療方法。其中英

國牛津大學的疫苗研發項目更已進入臨床階段，擬在今年第四季度進行快速審批，並在年底前開

始使用。

據英國媒體《每日郵報》報道，俄羅斯及伊朗的黑客正攻擊這些研究新冠病毒疫苗的英國大

學及科研機構的電腦系統，竊取與有關研究資料。《香港經濟日報》

