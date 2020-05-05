【新股肺炎】３條口罩生產線退出政府資助計劃

商務及經濟發展局昨（４日）公布，有３條早前獲批的生產線退出參與本地口罩生產資助計
劃，其中退出參與計劃的申請者，為匯愛香港和尚芳製品。牽頭成立匯愛的立法會總商會議員林
健鋒表示，學校快將復課，料屆時學童口罩需求大增，故希望優先向學童及市民供應口罩。
林健鋒又指，歡迎多個行業可重新復業，但認為復業都要靠社會各方配合。他說，上周的４
日假期，受示威活動影響，一些商場和店舖都由有生意變成無生意，所以最重要的是有關當局嚴
正執法。《香港經濟日報》
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