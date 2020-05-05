【新冠肺炎】楊永強：港府應把抗疫融入生活，防疫或成「新常態」

新冠肺炎疫情在本港爆發至今已逾百日，截至昨日（４日）已連續１５天無本地確診。中大
賽馬會公共衛生及基層醫療學院醫療體系及政策研究所總監楊永強，昨日在團結香港基金視像論
壇上表示，港府應把抗疫工作融入巿民生活中，部分措施或成為日後「新常態」，包括增加檢測
以找出無病徵患者及做好入境控制、商界做好清潔及消毒、市民則繼續做好個人防護措施等。
他讚揚當局及市民在抗疫上表現相當出色，同時認同可逐步放寬限制措施。
《香港經濟日報》
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