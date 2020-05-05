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05/05/2020 09:57

【香港政情】林鄭：地政總署署長調職屬平常事，與近日事件無關

　　《經濟通通訊社５日專訊》地政總署署長陳松青調任至食物及衛生局，出任「主任（衛生）
特別職務」一職，而政府並未有向外公布有關調動。由於近日地政總署正處理包括助理警務處長
陶輝在內，多名高級警務人員涉嫌霸佔官地的案件，調職被質疑與案件有關。
　　行政長官林鄭月娥表示，地政總署署長屬政務主任，而該級別的公務員內部調職是平常事，
並指陳松青調職與近期事件無關。（ｓｋ）

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