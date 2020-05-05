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05/05/2020 13:34

【新冠肺炎】林鄭下午３時舉行記招，料公布放寬限聚令及復課安排

　　《經濟通通訊社５日專訊》行政長官林鄭月娥今日下午３時舉行記者會，料將公布放寬限聚
令及分階段復課安排。
　　有消息指，行政會議通過放寬多項保持社交距離的防疫措施，現時食肆每枱最多４人的規定
，將放寬至每枱８人。另外，中三至中五將於文憑試結束後兩日，即５月２７日復課，至於小四
至小六、中一及中二，將於６月８日復課。（ｂｉ）

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