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05/05/2020 16:02

【新冠肺炎】楊潤雄：跨境學童復課安排需與內地當局商討

　　《經濟通通訊社５日專訊》教育局局長楊潤雄於記者會上表示，雖然５月２７日將分階段復
課，但跨境學童的問題較為複雜，每日都有２﹒７萬個學童需跨境上學，詳細情況需與內地當局
商討，將會盡量向他們提供協助。
　　至於暑假方面，他指出，過去數月停課期間一直「停課不停學」，認為不需要在暑假進行特
別改動，但個別學校可依照學生需要而作出調整，如進行補課等。（ｃｗ）

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