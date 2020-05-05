【新冠肺炎】楊潤雄：跨境學童復課安排需與內地當局商討

《經濟通通訊社５日專訊》教育局局長楊潤雄於記者會上表示，雖然５月２７日將分階段復

課，但跨境學童的問題較為複雜，每日都有２﹒７萬個學童需跨境上學，詳細情況需與內地當局

商討，將會盡量向他們提供協助。

至於暑假方面，他指出，過去數月停課期間一直「停課不停學」，認為不需要在暑假進行特

別改動，但個別學校可依照學生需要而作出調整，如進行補課等。（ｃｗ）

