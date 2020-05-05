《小傳日記》限聚令放寬，魚缸聞訊歡；經濟或復甦，出口佬風騷！

《小傳日記》雖然最近花旗國總統「侵侵」就話可能向神州重新徵收懲罰性關稅，搞到雙方

關係前景未明，觸發全球「孖屐」普遍噚日（４日）大瀉。隔晚美股跌勢見收仲要微升，香江魚

缸今朝高開１４１點報２３７５５，但之後見部分資金獲利回吐，令升幅曾收窄至８４點見半日

低位２３３６７點，但已經係全日最低位。

午後，港府宣布放寬「限聚令」至８人，同埋７類商店恢復營運，例如如遊戲機中心、健身

房、美容所及戲院等，加上美股指數期貨有反彈，刺激港股最高見２３９２８點飆３１５點。當

中出口佬、汽車佬、內需同本地餐飲反彈最明顯，之不過神州保險佬偏軟限制魚缸升幅。最終魚

日收報２３８６８點，升２５４點或升１﹒０８％，主板成交７０４﹒５５億銀大減近三成六。

國企指數報９６９８，升９９點或升１﹒０３％。

Ａ場今日最後一日休息，聽日重開。

重磅藍戰士方面，ＱＱ（００７００）走高近２巴仙，報４０６銀；ＡＩＡ（０１２９９）

軟腳，報６７﹒８５銀；大象００００５）升逾１巴仙，報３９銀；神州移動（００９４１）靠

穩，報６０﹒１５銀；傳網易來港第二上市嘅生發發（００３８８）彈近３巴仙，報２５３﹒６

銀。



＊復甦被睇好出口佬起舞，馬交撐旅遊賭佬唔洗愁＊



大摩高盛最近話世界經濟正在復甦，高盛仲預料，發達經濟體將在次季僅平均收縮３２巴仙

，第三季則增長１６巴仙，第四季度增長１３巴仙。出口佬當然聞訊起舞！創科實業

（００６６９）抽高９巴仙，報６２﹒０５銀係表現最佳藍戰士；申洲國際（０２３１３）起飛

近半成，報９０﹒８銀；萬洲國際（００２８８）起飛近２巴仙，報７﹒２５銀；敏華控股

（０１９９９）跳高逾２巴仙，報４﹒２７銀；敏實集團（００４２５）彈起近３巴仙，報

１９﹒３６銀。

馬交政府社會文化司司長歐陽瑜表示，將分階段採取一系列措施，促進旅遊業復甦和發展。

濠賭佬表現當然唔錯！銀河娛樂（０００２７）鏟高近３巴仙，報５０﹒０５銀；金沙

（０１９２８）起哄近２巴仙，報３０﹒９銀；永利澳門（０１１２８）炒高逾３巴仙，報

１３﹒４銀；澳博控股（００８８０）抽高１巴仙，報７﹒６銀；新濠國際（００２００）跳高

近４巴仙，報１４﹒０２銀。



＊阿爺又出招汽車佬齊飆，新經濟出色美團最得益＊



為咗谷內需阿爺又出招，近日神州發改委等１１個部門就聯合印發《關於穩定和擴大汽車消

費若干措施的通知》，話要完善新能源汽車購置相關財稅支持政策，利好汽車消費金融，今日一

班車佬跟著炒高。吉利汽車（００１７５）踢高近半成，報１２﹒０８銀；比亞迪

（０１２１１）升１巴仙，報４７﹒７５銀；廣汽（０２２３８）漲５巴仙，報６﹒８銀；北京

汽車（０１９５８）走高近２巴仙，報３﹒３３銀；華晨中國（０１１１４）抽升超２巴仙，報

７﹒１２銀。

近排花旗國嗰邊嘅科網佬成績唔錯，都順便帶掣埋香江新經濟佬。金山軟件（０３８８８）

準備分拆金山雲喺花旗國上市，全日升１巴仙，報２６﹒２５銀；美團（０３６９０）就俾花旗

睇好首季成績，踢高近４巴仙，報１０４﹒３銀；而最近陷入合同風波嘅閱文（００７７２）急

急腳開懇談會補鑊，反彈超３巴仙，報３３﹒１銀；佢阿媽ＱＱ（００７００）獲野村唱好升超

過１巴仙，報４０６銀；不過，阿里巴巴（０９９８８）就腳軟近１巴仙，報１８８﹒５銀。



＊限制可放鬆餐飲佬上衝，大行話樂觀地產佬喜歡＊



香江已經連續十六日無本地感染個案，疫情慢慢受控，港府就準備放寬社交距離措施，其中

食肆每枱最多４人嘅規定將放寬至８人，本地餐飲佬聽到即刻好生猛。大快活（０００５２）漲

近４巴仙，報１９﹒３６銀；大家樂（００３４１）抽升近７巴仙，報１６﹒４２銀；稻香

（００５７３）踢高５巴仙，報１﹒０５銀；翠華（０１３１４）升近３巴仙，報０﹒３６銀；

太興（０６８１１）飆一成，報１﹒５１銀。

近日，大行花旗就喺報告講，如果香江同神州疫情可以持續改善，香江房價底部可能已在４

月出現，預計５月開始恢復上升趨勢，本地地產佬走高。信和置業（０００８３）踢高近３巴仙

，報１０﹒５８銀；新世界發展（０００１７）升近２巴仙，報８﹒９７銀；新鴻基地產

（０００１６）上揚超過１巴仙，報１０３﹒９銀；九龍倉置業（０１９９７）同太古Ａ

（０００１９）齊漲２巴仙，分別報３１﹒８５銀及４８﹒６銀。請請！



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