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05/05/2020 15:59

《真知灼見－溫灼培》量寬加實際需求支持金價

　　《真知灼見》世界黃金協會（Ｗｏｒｌｄ　Ｇｏｌｄ　Ｃｏｕｎｃｉｌ）於上周四（４月
３０日）公布２０２０年全球第一季黃金供求報告。報告中顯示，全球第一季黃金的總需求量為
１０８３﹒８噸，按季及按年分別增加３１﹒３噸（或２﹒９７％）及１２﹒９噸（１﹒２％）
。當中值得留意是，飾金季度需求大跌至只有３２５﹒８噸，按季大幅減少４４﹒６％。幸好，
由於投資需求按季大增９８﹒５％，支撐了整個黃金需求。各地中央銀行黃金需求方面，第一季
總需求量為１４５噸，按季增加３７﹒１噸。回憶俄羅斯中央銀行近期曾高調表態暫不再購買黃
金，但其公布日期為４月１日，所以第一季數字應未能反映有關因素。

＊世界黃金協會公布首季供求報告＊

　　上述報告有哪些關於疫情的因素已被反映及未被反映呢？首先，由於全球最大黃金需求國中
國，於１月底開始疫情已變得嚴峻，繼後更相繼封城封關，所以報告第一季數字足以反映疫情對
中國黃金需求影響。不過，全球第二大黃金需求國印度，其疫情到３月中才見嚴重，並到３月
２３日才封城，所以第一季報告或許未能全面反映疫情對印度的衝擊。投資需求方面，由於聯儲
局於３月１６日已把息降至近零，並宣布重推量寬。一眾主要央行亦於同一周內相繼跟隨減息及
量寬，所以於首季黃金投資需求的大幅攀升是有其原因。

＊現貨黃金初步阻力１７４０美元＊

　　於第一季黃金供應方面也有值得留意地方。金礦產量於季度只有７９５﹒８噸，是自
２０１５年第一季以來最低。出現這情況也是可以理解。因為中國除了是全球最大黃金需求國，
也是最大金礦產國，不排除中國因疫情而停工有關。至於整體黃金的供應，第一季只有
１０６６﹒２噸，按季及按年分別減少１５８噸（或１３％）及４２﹒２噸（或３﹒８％）。
　　綜合上述報告，當中最值得留意是，雖然受疫情影響，但第一季黃金的總需求量並無因而減
少，相反還略有增加，這確有點出乎筆者意料之外。當各國還繼續量寬，黃金的實質需求卻又存
在，料這對金價走勢最有利。技術上料現貨金價於１６４０美元為龐大支持，初步阻力１７４０
美元，全年目標料１８００美元。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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