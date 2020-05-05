【新冠肺炎】施羅德：新冠疫情對能源轉型帶來長線機遇

《環富通基金頻道５日專訊》施羅德商品投資主管Ｍａｒｋ Ｌａｃｅｙ新冠肺炎

（Ｃｏｖｉｄ－１９）疫情持續擴散，對世界各經濟體系及日常生活帶來了巨大改變。疫情的規

模以及維持幾耐將取決於未來的擴散速度和各國政府的應對策略，但可以肯定的是經濟增長短期

內將會大幅下調。

至於能源轉型，該行認為企業面臨三項主要風險：消費需求、供應鏈問題，以及其他不明朗

因素和旅遊限制等影響。但該行需要指出的是，２月份及３月份股市大幅拋售已帶來買入原先估

值偏高的股票的良機。

最重要的是，該行仍然相信能源轉型將帶來長線機遇。若要按照２０１５年巴黎協議將地球

溫度升幅限制於攝氏２度以內，能源轉型將會擔任重要角色。這個長線投資機將會為未來３０年

及以後的整個能源體系帶來重大改變。



＊新冠疫情對能源轉型股票帶來的風險＊



１﹒經濟放緩將打壓消費需求

第一項主要風險是經濟放緩或會影響一些主要終端市場的消費需求，例如電氣產品、電動汽

車及住宅能源應用。毫無疑問，這將對電氣設備及電池企業造成短期的負面影響。

２﹒供應鏈及物流風險

第二項主要風險是不同的能源轉型子行業將面對的供應鏈及物流問題。環球交通運輸網絡已

受到限制，再加上封鎖措施所造成的物流挑戰，這意味著許多生產設施無法獲得原材料及零件。

該行認為供應鏈中斷將對可再生能源開發商造成最重大影響，因為設備交付中斷或會造成世界各

地的項目建造計劃延遲。這亦會造成零件價格上升的效應，而這是考慮項目回報的重要考慮因素

。

該項風險已開始產生影響。然而，相關影響的全部程度將取決於疫情造成的生產時間損失，

以及這種狀況在未來幾個月會否持續。許多項目開發商（特別是美國的）理應已收到２０２０年

項目所需的設備。

３﹒不明朗因素及旅行限制的影響

最後一項主要風險取決於一些環球不明朗因素以及旅行限制的影響。這兩項因素或會導致新

的可再生能源項目延期或推遲。例如，全球的風力及太陽能發電設施裝嵌數量原本有望今年刷出

新紀錄。然而，旅行限制以及鎖定項目資金等挑戰，許多項目或將會延期。同樣地，相關影響的

程度將取決於各國政府的應對策略。



＊能源轉型仍是長期主題＊



該行認為短期內新冠疫情的風險確實很高，特別是對２０２０年企業盈利的影響。然而，該

行認為能源轉型相關企業的長期價值及發展潛力未受到重大影響。

雖然新冠疫情現時仍是世界的主要話題，但降低溫室氣體排放及減緩氣候變化速度的逼切性

並沒有消失。事實上，新冠疫情唯一的好處是空氣質素出現改善跡象，主要由於經濟活動減少，

許多地區的污染量降低。若該行希望空氣質素持久改善，並恢復至正常的經濟活動水平，能源轉

型投資將至關重要。（ｈｏ）

