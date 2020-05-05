《「香」講積金－香敏華》股票基金表現差距較大

《「香」講積金》在過去幾篇文章，筆者比較了不同強積金基金費用與表現的關係，亦分析

了強積金的「性價比」。總括而言，主動型股票基金的費用與表現相關性不高，這意味費用較低

的基金不一定能帶來較高的回報。另一方面，反映「性價比」的夏普比率有差距，這表示若基金

經理策略得宜，長遠有望爭取較佳的經風險調整回報。至於債券基金，數據展示費用與表現存在

一定反比關係。但對於大多數的長線強積金投資者（月供年期尚有十年、二十年或以上）而言，

債券基金或許只屬於短期或避險的部署，費用高低對整體強積金表現的短期影響不大。同樣地，

永明資產管理在每季公布的「強積金平均差距指數」亦反映了股票基金類別的表現差距較債券基

金類別大，可以提供一定的參考。



＊強積金平均差距指數＊



「強積金平均差距指數」統計了某一個季度內，各強積金基金類別中表現最佳和表現最差基

金的回報差距。舉例說，假設表現最佳的美國股票基金上季的回報是－１２﹒７％，而最差的美

國股票基金回報是－２５﹒３％，兩者相差－１２﹒７％－（－２５﹒３％）＝１２﹒６％或

１２６１（點子）。其餘的１７個強積金基金類別亦同樣計算回報差距，取其平均值便成為「強

積金平均差距指數」。以下為過去幾個季度的「強積金平均差距指數」及部分「強積金分類差距

指數」：



去年第一季 去年第二季 去年第三季 去年第四季 今年第一季

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

強積金平均差距指數 ３５７ ２８７ ２８７ ２９２ ６４６

強積金分類差距指數

股票基金類別

香港股票基金 ３７８ ４４４ ２６３ ２８４ ３６６

亞洲（日本除外）股票基金 ５５８ １６８ ２１０ ４２０ １３５９

中國股票基金 １７８ １４７ ３５１ ２８６ ２２４

大中華股票 １００２ ２０８ ６２０ ３３７ ５４５

環球股票基金 ２２６ ４５３ ４３２ ４７４ １１１３

美國股票基金 ７０２ ３６１ ４３３ １４４ １２６１

債券基金類別

亞洲債券基金 ７７ １０３ １３５ ２１２ ５１３

環球債券基金 １８２ ２８９ １９０ ２２１ ５４３

港元債券基金 １２０ ６２ ４２ ９７ ３４２

人民幣債券基金 １９７ １１０ ７４ ４８ １９１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

資料來源：永明資產管理（香港）



＊指數值愈高代表回報金額差距愈大＊



指數值愈高，代表回報金額差距愈大。上表顯示每個季度股票基金類別的指數值普遍較債券

基金為高，反映股票基金類別的表現差距較債券基金類別大。以２０２０年第一季度為例，環球

股票基金的分類差距指數為１１１３，反映類別中表現最佳和最差的基金回報差距高達

１１﹒１％。若於季初同時投資一萬元於此類別中表現最佳和最差的基金，到季尾兩項基金的回

報差距金額高達１１１３元。反觀環球債券基金的分類差距指數為５４３，若於季初同時投資一

萬元於此類別中表現最佳和最差的基金，到季尾兩項基金的回報差距金額為５４３元，相對環球

股票基金的差距小。整體而言，若按基金回報揀選強積金，集中比較股票基金類別，效果事半功

倍。《永明資產管理高級投資策略師 香敏華》

