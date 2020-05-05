《宏觀銓局－馬桂銓》投資情緒有所改善

《宏觀銓局》本月至今（截至２４日），美國股債均見反彈：標普５００指數上升超過

９﹒８％，而美國投資級別企業債券和非投資級別企業債券指數分別上升５﹒２％和２﹒９％。

而反映市場資金流動狀態的３個月倫敦銀行同業拆息ＬＩＢＯＲ，已從４月１日的１﹒４％跌至

４月２４日的０﹒８８％，顯示市場情緒在本月初開始好轉。在３月沽售潮之前，３個月

ＬＩＢＯＲ曾經低至０﹒７４％。至於用來衡量股權投資者情緒的ＶＩＸ指數，同樣由４月１日

的５７，跌至４月２４日的３６，為全月至今最低水平。隨著美國政府宣布的多項刺激政策開始

生效，並陸續宣布更多其他支持經濟的措施，４月市場情緒是有所改善

根據美國財政部的數據，３月宣布的２萬億美元財政刺激計劃中有１５００億美元已於４月

１５日存入消費者帳戶。有報道指，收到款項的受益者，他們的消費是高於那些還沒有收到款項

的群組。證明這些刺激經濟計劃有助消費帶動經濟復甦。。美國政府在４月２４日公布一項

４８４０億美元的抗疫法案，將總金額推高至近３萬億美元，規模前所未見。新計劃旨在為小型

企業提供短期救濟，並通過無償貸款激勵留住員工。言猶在耳，華府已經在制訂其他刺激計劃，

估計金額高達１﹒５萬億美元。從貨幣政策方面來看，聯儲局於４月９日宣布，將近期已降級的

投資級企業債券納入其債券購買計劃，並且可能購買在美國上市的交易所買賣基金ＥＴＦ，包括

專注於高收益債券的ＥＴＦ。因此，美國非投資級別企業債券指數也於４月上升。

美國公司已開始報告第一季度業績。到目前為止，約兩成六的標準普爾５００指數企業已有

公布。現時盈利比起之前預期平均少３﹒０％，但撇除金融行業的話，盈利則比預期平均高出

６﹒６％，其中有七成二公司表現勝過調低後的預期水平。第一季度盈利增長預料會倒退

１５－３０％，幅度相當大。隨著經濟突然停滯和油價暴跌，很多企業都撤回或暫停公布盈利指

引，令投資者難以掌握預期。美國許多大型跨國銀行都報告了第一季業績，收益按年平均下跌

５９％，主要是壞帳撥備按年大幅增加３５１％，反映疫情對經濟的打擊。不過，這些跨國銀行

資本依然龐大，其一級資本比率比起要求仍然高出最少１％。幾乎所有上述銀行都宣布停止股票

回購，但未對派息政策發表評論，市場預期至少在第一季仍會派息。

資產分配方面，以１２個月或更長時間為基礎的投資者應該著手開始增持高質量的風險資產

。華府亦繼續展現支撐經濟的強大決心。至於短期投資者，優質企業債券是美國國債以外的良好

選擇。市場資金正流向美國企業債市，認購率亦持續上升，情況和對上幾星期大相逕庭。

《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》

