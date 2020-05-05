《價值美股－阮靜瑤》從巴郡股東會學到的兩個殘酷感悟

《價值美股》新冠肺炎顛覆了人類的生活，「股神」巴菲特也不例外。除了其近日投資舉動

屢被質疑，其股東會亦只能透過網路直播進行。缺少了來自世界各地股東前來朝聖的巴郡

（Ｂｅｒｋｓｈｉｒｅ Ｈａｔｈａｗａｙ）總部奧馬哈（Ｏｍａｈａ），當地零售和飲食業的

生意受到衝擊。奧馬哈旅遊局數據顯示，股東會取消涉及經濟損失便達到２１３０萬美元。旅遊

業或者會在新冠肺炎消退後恢復，但有些行業，注定是回不去的。



航空業便是一例。不光說在疫情肆虐期間遭受的價值破壞，即使疫情消退，長遠而言亦將持

續受害。當在家工作、遙距工作成為趨勢，企業將會發現員工不出勤、不出差，公司也能運作，

案子也能推進。至於跨國企業為了加強突發事件的緩衝，則會考慮把重要的部門遷移回總部附近

，並加大工作自動化和外判的比例。可預見未來一年，跨境實體生意的投資必然銳減。就算沒有

疫情，全球經濟和政治不穩定對出行需求構成打擊。雖預期２０２１年前後，休閒旅遊要求出現

強力反彈，但在產業「去全球化」的背景下，商務出行的需求也難以回到過去的光景。你說低油

價利好航空公司？排除原油對沖因素，精確地說，若航班很多的時候，低油價當然能幫助公司節

省大量成本；但在拍烏蠅、用油少的日子，油價下跌的幫助實在不大。巴菲特說過，他沽售股票

往往歸因於兩個情況：一是股票價格過於高估；二是公司的基本面出現不可逆轉的惡化。今次巴

菲特清空航空股的原因明顯屬於後者。



看完巴菲特的股東會的內容，我想和大家分享兩個深刻感悟。一是永遠不要被自己說過的話

局限。即使你說過「不想持有十年的公司，連十分鐘也不會持有」，當你十分鐘後發現形勢有變

，優秀的投資者還是必須靈活轉身。二是隨著年紀增長，投資績效多少隨身體機能下降、觀念趨

向保守而受影響。筆者身邊成績優秀的交易員，即使日常生活檢點自律，也害怕自己如運動選手

般，全盛時期不知能維持多久。連日本散戶之神ｃｉｓ也坦言，隨著年紀增長，已無法維持年輕

時的工作強度。當然，筆者相信長線投資者的黃金時間會更長一些。我不是在否定巴菲特卓越的

投資成績或決策，他守得住如此龐大規模的資產，亦勇於認錯，加上「活到老、學到老」的精神

，確實非常了不起。只是每個人都有屬於自己的「高增長期」，你的部署決定了你的「穩定期」

，是穩定地好，還是穩定地差。我們應要趁全盛時期出盡吃奶的力，抓緊屬於這個年代的機會。

《茂宸證券經紀業務部助理副總裁 阮靜瑤》



（筆者為註冊持牌人士，並無持有上述股份）

