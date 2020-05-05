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05/05/2020 09:17

【新冠肺炎】國務院聯防聯控機制聯絡組赴湖北武漢研究下一步工作

　　《經濟通通訊社５日專訊》經中央批准，國務院聯防聯控機制設立聯絡組。周一（４日）下
午，國務院副秘書長、國務院聯防聯控機制聯絡組組長丁向陽，衛生健康委副主任、聯絡組副組
長于學軍帶領聯絡組抵達疫情重災區武漢，與湖北省、武漢市負責人召開會議，研究下一步工作

　　聯絡組的主要職責是及時了解和反映湖北省、武漢市疫情防控工作情況，督促落實各項防控
措施，鞏固疫情防控成果，嚴防疫情出現反彈，兼顧了解復工復產復學等情況，承擔領導交辦的
其他工作。（ａｃ）

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