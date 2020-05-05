【新冠肺炎】上海迪士尼樂園有望於５月中下旬恢復開園

《經濟通通訊社５日專訊》一位知情人士透露，上海迪士尼樂園有望於本月中下旬恢復開園

，各項工作正在籌備中。該人士表示，為配合防疫需求，迪士尼開放後將採取預約、限流等措施

，以控制游客人數。

在３月時，上海迪士尼樂園宣布部分體驗與服務重新開放，包括迪士尼小鎮、星願公園與上

海迪士尼樂園酒店的部分購物和餐飲商鋪以及部分休閒體驗將恢復運營，不過樂園重新開放日期

待定。（ｊｔ）

