【政策解讀】金融委會議籲創造有效需求，溫彬：續加強逆周期調控

《經濟通通訊社５專訊》國務院金融穩定發展委員會５月４日召開第二十八次會議，會議要

求金融委各單位完善宏觀預案，創造有效需求，優化供給結構，保持流動性合理充裕，提高政策

質量，狠抓政策落實。民生銀行首席研究員溫彬解讀表示，這意味著宏觀政策將繼續加強逆周期

調控力度，激活經濟增長點、釋放經濟潛力。

在需求未完全恢復的情況下，後續政策力度或將加大。溫彬預計，後續貨幣政策將繼續保持

流動性合理充裕，降低融資成本，財政政策將更加積極有為，進一步減稅降費和加大公共支出。

此外，一系列刺激消費、拉動投資的政策將出台實施，大力促進內需加快恢復。



＊中小銀行在服務中小微企業方面獨具優勢＊



與此同時，此次會議提到，中小銀行對服務實體經濟和中小微企業具有重要意義。有關部門

已經制定中小銀行深化改革和補充資本的工作方案，要抓緊落實。對於中小銀行補充資本的問題

，溫彬解讀稱，中小銀行較大型銀行的客戶基礎薄弱，資金來源、資本補充等方面不佔優勢，疫

情導致盈利能力下降、資本消耗加快、資產質量變差等壓力增加，需要政策上給予特殊支持，防

範化解風險，提升其服務實體經濟的能力。

溫彬認為，實際上，中小銀行在服務中小微企業方面獨具優勢。中小銀行數量眾多，不僅是

中國銀行體系的重要組成部分，而且它們扎根基層，天生具有普惠性質，在服務基層居民、中小

微企業、個體工商戶等領域發揮不可或缺的作用。不過，部分中小銀行還存在公司治理缺陷、業

務定位模糊、風險管控薄弱等問題。（ｗｌ）

