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05/05/2020 13:42

【政策解讀】摩根士丹利華鑫：從量價兩方面保持流動性合理充裕

　　《經濟通通訊社５日專訊》國務院金融穩定發展委員會４日召開第二十八次會議。對於會議
所要求的「保持流動性合理充裕」，摩根士丹利華鑫證券首席經濟學家章俊表示，貨幣政策可以
從量與價兩方面來保持流動性的合理充裕。量的方面，人行近期在加強再貸款力度，另外，也通
過定向降準來為中小企業提供流動性支持。而價格方面，則是人行持續下調ＬＰＲ利率，降低企
業融資成本。
　　章俊認為，受疫情影響，一季度經濟增長負６﹒８％，二季度經濟可能也會受到較大衝擊。
在此背景下，宏觀政策需要對實體經濟給予比較有力的支撐。疫情影響下，貨幣政策可能存在傳
導機制不暢的問題，此時，積極財政政策更加能起到穩增長和紓困的作用。國家已經提前下達了
近２﹒３萬億元人民幣的地方政府專項債。未來，還會發行特別國債。貨幣政策的流動性合理充
裕，為積極財政政策的的實施提供了有利的流動性環境與利率環境。
　　目前，海外市場的貨幣政策力度較大，美國基本是零利率政策。章俊稱，從國內來看，貨幣
政策雖整體趨向於寬鬆，但依然保持著自己的節奏，貨幣政策的獨立性在逐漸增強。如果短期內
貨幣政策過分寬鬆，在實體經濟沒有完全恢復的情況下，可能導致資金空轉。（ｗｌ）

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