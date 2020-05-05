《股林淘金－林家亨》正常調整是常態，反覆拉鋸不用慌

《股林淘金》美國昨天（４日）公布的工廠訂單下跌１０﹒３％，是超過半個世紀以來的最

大跌幅。美股道指早段下跌３００多點，之後反覆拉鋸，慢慢爬升，收市時報升２６點，標普

５００指數上升１２點，納指升幅１０５點，達１﹒２３％。

港股美股之前的跌幅是受美國總統特朗普的再加徵中國貿易關稅言論之影響，但估計這只是

雷聲大、雨點小的政治姿態，不會短期內實施，因為若再短期內加徵關稅，在８、９月時份之後

美國一般群眾便會感受到物價上升的壓力，不利於總統特朗普在重選時的民情氣氛。現時恆指保

歷加通道底線大約在２３２００點附近，大市再向下的空間不大，未來應是吼低撈貨的時機，無

需倉卒低位沽貨。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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