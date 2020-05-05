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05/05/2020 09:04

【貿易再戰】中國外交智囊報告：全球反華情緒高漲，需作最壞準備

　　《經濟通通訊社５日專訊》據《路透》引述消息人士報道，中國國安部轄下智囊團中國現代
國際關係研究院（ＣＩＣＩＲ）起草了一份報告，指出由於新型冠狀病毒肺炎疫情大流行，目前
的全球反華情緒是自１９８９年「六四事件」以來最高，需要作出中美武裝對抗的最壞準備，報
道指包括國家最高領導人都看過這份報告。
　　《路透》並未取得該份報告，報告大概內容由一名了解內情的消息人士提供。該人士指，論
文得出的結論是，美國政府將中國的崛起視為經濟和國家安全的威脅，也是對西方民主國家陣營
的挑戰，美國試圖通過破壞公眾信心來削弱中國共產黨的勢力。
　　該報告又警告，由疫情引發的反華情緒可能會加劇對中國「一帶一路」基礎設施投資項目的
抵制，美方或加大對盟友的金融和軍事支持，使亞洲的安全局勢更加動盪。
　　美國國務院發言人奧塔格斯沒有直接回應報道內容，只是指出中國官員最先了解到新型冠狀
病毒的威力，有責任把病毒的威脅告知中國國民和全世界，但北京當局令科學家、新聞工作者和
公民噤聲，並傳播虛假信息，加劇了這場健康危機的危險，美國國家安全委員會發言人拒絕置評
。中國外交部發言人則表示他沒有相關信息。（ｅｙ）（ｚｚ）

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