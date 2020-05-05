【政策解讀】中銀證券：將流動性導入中小微企業是當前最核心任務

《經濟通通訊社５日專訊》國務院金融穩定發展委員會４日召開第二十八次會議，要求金融

委各單位完善宏觀預案，創造有效需求，優化供給結構，保持流動性合理充裕，提高政策質量，

狠抓政策落實。據《中國證券報》引述中銀證券總裁助理兼首席經濟學家徐高表示，無論是從實

體經濟還是從金融市場穩定的角度出發，都需要保持流動性合理充裕，而當前最核心的任務是要

把流動性導入到實體經濟去，尤其導向那些壓力比較大的中小微型企業。

徐高指出，雖然現在國內的疫情已基本上臨近尾聲，但是海外疫情暴發，通過外需途徑仍然

能感受到疫情給國內經濟帶來的不利影響。在這種情況下，企業因為經營活動受到抑制會導致現

金流壓力比較大。如果現金流大面積接不上，就會引發企業大面積倒閉，包括工人失業、員工失

業，這樣就使得疫情的衝擊變得長期化，從而對中國經濟帶來長期的不利影響。

在徐高看來，政策是要進一步加大向實體經濟投放政策的支持，例如近期推出的對中小銀行

流動性的支持，實際上也是希望通過中小銀行來把流動性更多地引導到小微企業，這樣的政策還

要持續地推進，現在的核心就是要引導社融合理增長，尤其引導社融流向小微企業。



＊對信披問題企業加大處理力度是長期趨勢＊



此次會議還強調，必須堅決維護投資者利益、嚴肅市場紀律，對資本市場造假行為「零容忍

」。對此徐高認為，在新證券法推出之後，在注冊制改革的趨勢下，對於上市企業信息披露實際

上提出了更高的要求，因此對信息披露有問題的企業加大處理的力度將是一個長期的趨勢。

另一方面，某些在海外上市的中概股企業出現了比較大的財務造假問題，在這種情況下，中

國的金融監管者必須對這樣的企業加以嚴肅處理，從而來維護在世界上的聲譽，這樣才有利於國

家金融市場對外開放。（ｗｌ）

