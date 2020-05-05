【上海特寫】上海喊你買買買，錢包準備好了嗎？

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕５日上海專電》從五月開始，上海的各大商場紛紛掛出「打

折」、「促銷」、「滿減」的宣傳牌，街頭巷尾行人雖不算多，但一股商業氣息正在蔓延。直到

昨日（４日），上海正式啟動「五五購物節」，阿里巴巴、拼多多、蘇寧、美團、叮咚買菜、盒

馬、攜程等多家電商平台全力出擊，平均每家放出約十億元（人民幣．下同）的優惠券，打響上

海促消費、擴內需的發令槍。

從此次參與活動的商品類別來看，居民的日常消費品、電子產品到家居家裝類產品應有盡有

，優惠力度最大要數私家車。上汽集團攜大眾、別克、榮威、凱迪拉克（Ｃａｄｉｌｌａｃ）四

大汽車品牌帶來５５個５５折購車名額，比如一款原價３４﹒９７萬元的凱迪拉克，５５折後價

只要１９﹒２３萬元，相當於便宜了１５﹒７４萬元。

另外，上海百聯集團旗下多個商場還將與拼多多合作，消費者可以在拼多多上購買商場抵用

券用於線下消費，還可以收看拼多多的直播領取優惠券在線購物，直播中估計要發放５０億元的

購物券。

消費節活動開啟的第四分鐘，統計顯示，全市參與活動的商家銷售額就已經破了一億元。但

對於「五五購物節」究竟能夠形成多大的消費帶動作用目前尚不清楚。高力國際零售房地產服務

高級董事仲睿旖在四月底的記者會上表示，「五五購物節」持續時間比較長，要到６月３０日結

束，所以現在還不能確定最終帶動的消費量有多少。但購物節的目的是要提振消費信心，展示上

海的商業市場已經恢復正常。同時，也能看到政府和商家聯手恢復市場，打造線上線下融合消費

的措施。



＊疫情促線上線下銷售更融合＊



其實，全國多個城市從三月底就已經推出了促消費的活動，也有一些線上平台宣布對上海消

費者發放優惠券，但當時並沒有形成很轟動的消費效應。而商場內的打折力度也是不痛不癢，加

上部分商場仍有人流管制措施，因此對客流帶動效應並不明顯。

而記者昨日前往百聯集團旗下的購物商場第一八佰伴發現，商場人流管制已經放鬆，開放了

所有的出入口，門口仍然保留量體溫措施，但加上了噴霧消毒器。商場在原先的打折基礎上，又

加上了抵用券優惠；收銀台前排起了人龍，總體來看，商場客流量約回升到以往的七八成，但遠

遠比不上年末大促銷時的人流量。

在上海大力發展「線上經濟」的背景下，相比實體店，網上消費可能佔比更大。這次購物節

另一大特色就是線上線下融合銷售，幾乎所有的商品都能夠在網上買到，特別是那些一向以精緻

的裝修和用戶體驗攬客商場也加入了線上零售渠道。

仲睿旖指，原本商場業主都在關注怎樣提高租金回報率，怎樣調整或一些品牌打造商場形象

。但疫情後商場業主會開始思考將線上銷售作為自己收入的一部分，研究怎樣融合線上線下購物

渠道，怎樣做好物流配送等環節等。原本許多品牌都有自己有線上店鋪，這部分線上銷售額是脫

離商場的，所以現在商場希望品牌一部分的線上銷售可以回流到商場內。

她表示，一季度有１２０００個品牌開了天貓旗艦店，２月參與淘寶直播的商家環比增加

１７９％，是一個很可觀的增幅。受到疫情影響，一季度上海商場空置率達到１１﹒６％，其中

非核心區域的空置率同比上升３﹒９％；淨吸納量為－２８萬平方米；租金持穩。

